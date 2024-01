Japon : un avion de ligne en feu sur la piste de l’aéroport de Tokyo-Haneda

Un avion de ligne aurait heurté un autre appareil à l’aéroport de la capitale nippone. Les secours luttent actuellement contre les flammes.

Les images sont impressionnantes. Un avion de la compagnie Japan Airlines est en proie aux flammes sur la piste de l’aéroport international de Tokyo-Haneda ce mardi. Il aurait pris feu après avoir heurté un autre appareil. D’après Air Plane Information, cet A350 était en provenance de Sapporo, la capitale de l’île d’Hokkaido située au nord de l’archipel.

Les images diffusées sur la chaîne NHK à 17h47 heure locale (8h47 GMT) montrent l’appareil rouler sur le tarmac avant qu’une explosion ne se déclenche et laisse une traînée de flammes derrière l’avion, qui ralentissait ensuite.

Il transportait entre 300 et 400 passagers selon un porte-parole de Japan Airlines, cité par Reuters. L’évacuation de plusieurs d’entre eux, via les toboggans d’urgence, a été diffusée à la télévision locale. Selon ce média, 367 personnes ont été évacuées. On ignore encore les raisons de cet accident et s’il y a des victimes. Cinq personnes seraient portées disparues.

Selon NHK, les services de secours luttent actuellement contre l’incendie.

