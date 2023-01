Lafiabougou : Affrontement évité de justesse entre les occupants de l’emprise du rail et certains agents de la mairie

Ce jeudi 19 janvier 2023, certains agents de la mairie de la commune IV du district de Bamako avaient prévu de venir borner l’emprise du rail de Lafiabougou. Les occupants mécontents qui sont composés, pour la plupart, d’artisans et de commerçants, ainsi que les joueurs du Sofa de Samuel de Lafiabougou, ont tenu un meeting, le mercredi 18 janvier 2023 sur le terrain Sofa pour montrer leur agacement envers ceux qui veulent morceler l’emprise. Il ressort de ce meeting que les occupants sont prêts à mettre tout en œuvre pour que cette emprise reste en leur possession. L’affrontement a été évité de justesse, car les agents de la mairie ne se sont pas présentés.

« Ceux qui veulent morceler l’emprise que nous occupons depuis plus de 30 ans comme notre lieu de travail et non à usage d’habitation, marcherons sur nos cadavres pour réaliser ce projet suicidaire. Comment peuvent-il chasser certains Maliens de leurs lieux de travail pour les donner à d’autres afin qu’ils en fassent des maisons à usage d’habitation. Qu’allons-nous devenir ? Il faut que les agents de la mairie qui sont en train de tirer les ficelles de ce projet machiavélique l’abandonnent à jamais », c’est par ces propos que le président de l’association des artisans de la commune IV du district de Bamako, David Dembélé, a entamé son discours. Il a ensuite fait la genèse de l’emprise du rail qu’ils occupent depuis plus de 30 ans et a fait savoir qu’ils ne l’abandonneront pas au profit d’autres Maliens pour y construire des villas cossues et autres building à la place de leurs hangars qui servent à nourrir leurs familles depuis plusieurs décennies. Le président des artisans de la commune IV a rappelé que plusieurs élus ont tenté avec ces derniers de morceler l’emprise, mais qu’ils se sont heurtés à leur opposition.

Le président du conseil communal des jeunes de la commune IV du district de Bamako, Drissa Kamissoko, a, dans ses propos, signalé que cette lutte est celle des jeunes et qu’ils la mèneront jusqu’à la victoire finale. « Ceux qui oseront venir borner l’emprise le jeudi 19 janvier 2023 comme ils l’ont prévu nous trouverons sur leur chemin. Nous passerons la nuit sur le terrain Sofa et invitons toute la population de Lafiabougou à nous rejoindre », a-t-il lancé.

Oumar Bassy Sanogo, élu communal et siégeant à la mairie, a affirmé que certains de ses compères obnubilés par l’argent facile sont derrière ce projet, mais qu’ils échoueront. « Nous avons mené cette lutte avant que nous ne soyons à la mairie et dès que nous avons été élus, ils ont tout mis en œuvre pour nous éloigner des projets du genre, mais hélas nous avons été informés et nous mènerons la lutte auprès des populations afin que force revienne à la loi », a-t-il expliqué, avant de faire savoir que l’affaire est au tribunal administratif et que lui et certains des conseillers de la mairie la suivront minutieusement jusqu’à la victoire des occupants actuels des lieux.

L’affrontement a été évité de justesse ce jeudi 19 janvier 2023, car les occupants des lieux étaient prêts à affronter tous ceux qui oseraient se présenter dans le but de planter des bornes. Les agents de la mairie qui avaient prévus de borner l’endroit ont-ils abandonné leur projet ou comptent – ils revenir ? Les prochains jours nous en édifierons.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :