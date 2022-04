Le corps sans vie d’une femme, la trentaine révolue, en état de putréfaction très avancé, a été retrouvé dans les eaux du fleuve, côté Sotuba, non loin du domicile de feu Soufi Adama, le jeudi 14 avril 2022 aux environs de 09 heures. Cette énième découverte porte à sept corps repêchés dans les eaux, en l’intervalle de seulement deux semaines. Pour le moment, on ignore tout de la victime, sauf qu’elle est habillée d’un tee-shirt “Body” et d’un collant noirs. Aussitôt après la découverte, une enquête a été ouverte au niveau du Commissariat du 16ème arrondissement de Bamako en vue d’identifier la victime et les circonstances du décès.

Ainsi, le Commissaire principal de police Yaya Niambélé, à travers un communiqué, invite le public ainsi que toute personne ayant une quelconque information permettant de faire avancer l’enquête de contacter le Commissariat de police du 16ème arrondissement.

En attendant de résoudre cette énigme de découverte de série de corps dans les eaux de Sotuba, nous invitons les populations à la vigilance surtout en cette période de canicule.

Boubacar PAÏTAO

