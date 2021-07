Mali : une bande de voleurs de véhicules aux arrêts

Le commissaire divisionnaire Ousmane Diallo du commissariat de police du 5ème arrondissement de Bamako et ses hommes viennent de démantèler un réseau de voleurs de véhicules. Ces malfaiteurs sévissaient depuis un bon moment à Bamako et à Kati.

La bande est composée de SK, AK, BC, MF et A KA. Ils étaient spécialisés dans le vol et le recel de véhicules à quatre roues. Loin d’être des novices dans le vol de voitures, ils sont des voleurs en série rompus à la tâche. Au sein de cette bande de malfrats, chacun avait un rôle bien précis à jouer lors des opérations de vol et de réception de véhicules. Les uns se chargent de voler et les autres de liquider.

La bande avait dans son viseur les voitures de marque Toyota et Mercedes, tous types confondus. Surtout les modèles 190 et les Toyota Pickup. Une fois volés, les véhicules étaient vendus à Kayes. Après avoir longtemps sévi, ils sont tombés en milieu de la semaine suite à une plainte pour vol de véhicule.

De sources policières, l’opération a été signalée à partir d’une plainte déposée le 20 juin dernier par une victime de son véhicule Toyota de type « 4X » à Lafiabougou, en Commune IV du District de Bamako. Malheureusement pour les voleurs, le véhicule était équipé d’un dispositif GPS. Ce qui facilite les recherches. Une enquête est rapidement rapprochée par le Capitaine de police Fousseyni Tangara alias « Japon » et ses hommes de la BR, en collaboration avec d’autres forces. La bande est traquée. Bientôt, elle sera mise hors d’état de nuire.

Les enquêteurs font alors la grosse trouvaille : 05 véhicules dont 4 Toyota Pickup et une Mercedes 190 ont été saisis. Les voleurs sont aussi arrêtés. Ils dorment désormais au fond d’une cellule, le temps de comparaître devant un juge. Les propriétaires des véhicules volés, eux, renouent avec le sourire.

T. CAMARA

