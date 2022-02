Dans le cadre de son opération antidrogue dénommée opération “founou-founou”, le tourbillon, le Commissariat de police du 3ème arrondissement, dirigé par le commissaire divisionnaire de police Balobo Maïga, vient de saisir une importante quantité de drogue au marché N’golonina. Ainsi, plusieurs réseaux de distribution et de consommation ont été démantelés et plusieurs trafiquants mis aux arrêts.

De sources policières, ce sont les animateurs de ces réseaux qui ravitaillaient le marché dont la plupart avaient été arrêtés dans le cadre de l’opération “founou-Founou”. Et de déplorer qu’aucune mesure d’accompagnement n’ait été prise afin que ces derniers ne retombent pas dans la pratique de trafic. Malheureusement, une fois après avoir épuisé leur peine, ces dealers n’ayant d’autres alternatives que le trafic de drogue et des substances hallucinogènes, reprennent du service avec de nouvelles stratégies.

Pour faire face à cette nouvelle donne, le commissaire divisionnaire Balobo Maïga a initié une nouvelle stratégie dite de “pilonnage” face à cette recrudescence. Ainsi, les quartiers concernés ainsi que les points de vente ont ainsi été ciblés et mis sous surveillance, un accent particulier étant mis sur le mouvement des consommateurs aguerris, accros à ces substances. C’est ainsi que le 04 février 2022 aux environs de 10 heures, l’équipe de la Brigade de recherche (BR) a effectué une descente au marché N’golonina en commune II. Elle était appuyée par une patrouille pédestre qui a alors procédé à des fouilles minutieuses de toute la zone entièrement quadrillée. Ainsi, l’opération a conduit à la découverte d’une cache abritant une importante quantité de cannabis et d’autres produits prohibés comme le Tramadol. Cette saisie a permis l’arrestation d’un baron de la drogue bien connu à Bamako et en commune II en particulier. Ce trafiquant est connu pour son rôle dans le ravitaillement des différents marchés de la capitale, des zones d’orpaillage et des réseaux djihadistes et terroristes…

Cette arrestation constitue un véritable coup dur aussi bien pour les autres fournisseurs que les consommateurs. L’enquête est en cours en vue de démanteler le reste du réseau. Le commissaire divisionnaire de police Balobo Maïga en charge du Commissariat de police du 3ème arrondissement a saisi l’occasion pour inviter la population de la commune II à plus de collaboration avec la police pour permettre de traquer les malfrats qui pullulent dans notre capitale.

Boubacar PAÏTAO

