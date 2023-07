Le vendredi 14 juillet dernier, le Satan a réussi son pari sur une famille respectable et notable de Ouolofobougou Bolibana. Une rixe entre deux jeunes-filles de cette cour commune a tourné au drame. Un membre de la famille ‘’Y.T’’ alias ‘’Yacou Djèma’’ a perdu la vie des suites de ses blessures sur la tête, occasionnées par deux coups de pilon de sa propre tante, l’épouse du frère à son père. Ainsi, la tante après avoir été interpellée au niveau du Commissariat de Dravela-Bolibana, ex ‘’Poudrière’’, a été placée sous mandat de dépôt à Bollé le mercredi 19 juillet dernier.

Ouolofobougou Bolibana est un quartier bien connu en Commune III du District de Bamako. Il regorge en son sein de nombreuses anciennes gloires du monde culturel et sportif du pays. Ce quartier de la cantatrice feue Tata Bambo Kouyaté et autres, pouvait souvent à lui seul composer l’ossature des différentes sélections nationales de football. D’ailleurs, la famille au centre de cette histoire en contient des noms bien célèbres de l’histoire du football malien. Et celui qui vient d’être arraché terriblement à l’affection des siens, ‘’Yacou Djèma’’, même n’ayant pas fait de carrière internationale, avait un talent reconnu de footballeur lors des compétitions inter et intra quartiers. C’est pourquoi son décès, plutôt son assassinat, a été durement ressenti et jeté de l’émoi chez presque tous les habitants de ce quartier où les familles ont des liens séculaires de nombreuses années et les jeunes vivant en harmonie de génération en génération. C’est donc avec les cœurs durement éprouvés qu’ils ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière d’Hamdallaye ‘’Yacou-Djèma’’, mardi dans l’après-midi.

Tout serait parti d’une dispute, finie en bagarre entre la femme du défunt et sa cousine, la fille de la présumée coupable. L’illustre défunt, selon plusieurs témoignages, lorsque la rixe a éclaté entre les deux membres de sa famille, était calmement assis à la porte sous l’arbre en attendant de faire ses ablutions pour la prière de vendredi. En réalité, même pendant que les deux jeunes filles se battaient, il avait choisi de ne pas intervenir et même d’intimer à quiconque de vouloir les séparer. Pour la simple raison, selon les témoignages des voisins, les petits démêlés ne manquaient pas entre celles-ci. Mais finalement comme pousser dans son orgueil de la part du Satan, Y.T a finalement intervenu entre les deux. Cette intervention, selon toujours des témoignages, n’a pas été du goût de sa tante. Qui aurait mal apprécié le fait que ‘’Yacou Djèma’’ ait pris parti en faveur de son épouse contre la fille à elle (pour lui avoir assené quelques gifles). C’est vraisemblablement en ce moment que l’irréparable fut commis, car ladite tante serait saisie d’un pilon pour taper sur la tête avec force son neveu. Le Satan est passé par là. Il y’a eu mort d’homme. Un triste vendredi pour le quartier de Ouolofobougou Bolibana. Qui venait ainsi de perdre l’un de ses dignes fils, à la suite d’une inutile querelle de femmes.

Après le drame, certaines informations aussi battaient en brèche l’hypothèse d’un acte d’assassinat et évoquaient plutôt la survenue d’une brusque crise cardiaque chez le défunt. Celles-ci semblent être démenties après plusieurs examens d’analyse et d’autopsie sur le corps du défunt dans les différentes structures sanitaires réputées en la matière dans la capitale.

Finalement, le lundi 17 juillet, la police a autorisé la famille de ‘’Yacou Djèma’’ d’entrer en possession de son corps. Ses obsèques ont eu lieu le mardi 18 et le mercredi 19 juillet, la présumée accusée, préalablement en garde à vue au Commissariat de Police de Dravéla-Bolibana, fut transférée au Centre de détention des Femmes et des Mineurs de ‘’Bollé’’. L’affaire sera probablement au rôle des prochaines assises. Dieu en a décidé ainsi. Dors en Paix ‘’Yacou Djéma’’ !

Par Mariam Sissoko

