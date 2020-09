Pour avoir tué son copain “Levieux” à cause de 200 FCFA : Le jeune Youssouf Coulibaly condamné à 5 ans de prison

Jugé le mercredi 16 septembre 2020 par la Cour d’assises des enfants pour avoir donné la mort à son copain “Levieux” à cause de 200 Fcfa, le jeune Youssouf Coulibaly dit Rougeot (17 ans au moment des faits le 3 novembre 2016) a été condamné à 5 ans de prison.

L’accusé Youssouf Coulibaly dit Rougeot (domicilié au marché de Médine) a comparu le mercredi 16 septembre 2020 à la barre de la Cour d’assises des enfants pour répondre du meurtre de son compagnon nommé “Levieux”. Les faits !

Il ressort est de l’Arrêt de renvoi que le 3 novembre 2016 vers 5 h du matin, Youssouf Coulibaly et 4 autres se sont retrouvés au Champ hippique de Bamako pour partager l’argent récolté la nuit devant la discothèque le “Biblos”. Après le partage de leur butin de la nuit, Youssouf Coulibaly et “Levieux” se sont disputés à cause des 200 Fcfa qui restaient. Il s’en est suivi une rixe dans laquelle Youssouf Coulibaly a porté des coups de couteau à son adversaire qui a succombé quelques instants des suites de ses blessures sous les yeux médusés de ses compagnons.

Après son forfait, Youssouf Coulibaly a disparu dans la nature et est resté dans la clandestinité plus d’un an avant de réapparaître devant le “Biblos” pour reprendre son ancienne activité. Il sera appréhendé par la Police du 3e arrondissement où il a nié les faits avant de passer aux aveux. Il a soutenu qu’au cours de la bagarre, il a réussi à arracher le couteau des mains de “Levieux” qui s’apprêtait à l’agresser pour le retourner contre ce dernier.

Mais il est ressorti des pièces du dossier que Youssouf Coulibaly s’est plutôt servi de son propre couteau, un canif, pour donner trois coups à la victime qui succomba des suites de ses blessures. C’est ainsi qu’il a été établi contre Youssouf Coulibaly la prévention de crime de meurtre.

A la barre, Youssouf Coulibaly a reconnu les faits reprochés à lui. Il a expliqué que, chaque jour, lui et ses copains faisaient le mendiant devant le “Biblos”. A la fin de la journée, ils se partageaient leur butin. Après le partage de cette journée, lui et “Levieux” se sont disputés à cause des 200 Fcfa restants. Et “Levieux” qui était plus âgé que lui l’avait insulté. C’est ainsi qu’ils se sont bagarrés. Terrassé par Levieux, il s’est saisi d’un objet métallique pour poignarder “Levieux” qui est mort par suite de ses blessures. Ayant appris le décès de “Levieux”, il a pris peur avant de s’enfuir pour aller à Ségou.

Les arguments du ministère public et de l’avocat de Youssouf Coulibaly

Dans sa plaidoirie, le Ministère public a soutenu qu’il y a eu meurtre (un homicide volontaire) dont l’accusé a reconnu les faits tout au long de la procédure et à la barre. Les faits sont donc établis. Il a proposé de maintenir Youssouf Coulibaly dans les liens de l’accusation et de le condamner selon la loi.

Me Boubacar Mallé (l’avocat de Youssouf Coulibaly dit Rougeot) a plaidé coupable pour sauver la tête de son client. Il a fait savoir à la Cour que son client n’avait pas utilisé de couteau contrairement à ce qui est ressorti dans le dossier. A ses dires, le nommé “Rougeot” n’a jamais été identifié, ses parents non plus. Durant son emprisonnement ils ne lui ont pas rendu visite. Ce qui suppose leur responsabilité dans la mauvaise éducation de son client.

Les témoins de la scène n’ont jamais été entendus. Il a plaidé coupable car son client a donné des coups qui ont entrainé la mort à “Levieux”. Mais, a-t-il argumenté, son client n’avait pas l’intention de donner la mort. Il a sollicité la clémence de la Cour. Comme dernier mot, Youssouf Coulibaly a regretté son acte et a demandé l’indulgence de la Cour.

Dans son arrêt de condamnation, la Cour a reconnu Youssouf Coulibaly coupable et l’a condamné à 5 ans de prison. Et cela, selon le juge, à cause de sa jeunesse. Ayant passé 2 ans et 3 mois en prison, Youssouf Coulibaly va recouvrer la liberté dans 2 ans et 9 mois.

Siaka DOUMBIA

