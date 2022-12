Selon une source locale, des coups de feu auraient été entendus lors d’un affrontement entre les agents de la gendarmerie qui assurent la sécurité de la mine d’or de Nampala (Fingolo ganadougou) et certains orpailleurs, tard dans la nuit du 14 au 15 décembre. D’après la même source, il y aurait eu un mort et plusieurs blessés parmi les orpailleurs.

D’après les informations recueillies, ils ont tiré sur les orpailleurs, faisant un mort et des blessés. Une goutte d’eau qui a débordé le vase d’une population étouffée par ces éléments. Il s’agit de la société minière ROBEX de Nampala, dans la commune rurale de Fingolo Ganadougou, région de Sikasso, cercle de Sikasso.

Selon notre source, les circonstances qui ont dégénéré la dégradation de la situation entre les agents de la gendarmerie à la mine de Nampala et les populations sont lointaines. D’abord, il dira qu’il y a une complicité entre les agents en poste et certains orpailleurs détendeurs d’appareil détecteur de l’or. «En complicité avec les gendarmes, les orpailleurs escaladent ou coupent le grillage de clôture de la mine, qui se tend de Nampala à Ntjikouna, environ 5km de longueur. Dans le fonctionnement des choses, les gendarmes écartent les orpailleurs traîtres ou incompétents, donc sont écartés prochainement et même interdits de s’approcher au grillage. À titre d’exemple, auparavant, le chef de poste Moustapha Makalou a été pris en flagrant délit de vol dans la mine. Le CB de Nièna ne peut pas dire le contraire, car lui aussi fait partie du réseau de cette affaire sale», a-t-il révélé.

« On vit cette situation aujourd’hui, parce que cette affaire a fait des millionnaires parmi les orpailleurs de la zone de Fingolo Ganadougou et a fait gagner les agents. Ces millionnaires sont souvent invités par le directeur régional à Sikasso pour des festins et des dessous de table et se mettre à l’abri des agents récalcitrants. Le chef de file du réseau est Madou Sangaré du village de Bakorobougou. Son village est situé à environ deux (2) km côté est de la mine. Même les agents honnêtes ont peur de ces gens-là. Comme il y a beaucoup de filtrations, les gens ont forcé l’entrée. C’est ce qui a fait dégénérer la situation. À Nampala là-bas, c’est de la mafia organisée », nous a confié notre source.

Il y’ aurait une manipulation politique dans cette affaire, selon certaines indiscrétions, car la mine indiqué est une société dans laquelle travaille un gros cadre du M5-RFP branche proche du Dr. Choguel Kokalla Maïga, premier ministre. Et la zone serait un milieu connu par d’autres acteurs politiques d’autres bords comme le M5-RFP Malikura.

Affaire à suivre donc!

La rédaction

