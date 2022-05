En face de l’IER de Sotuba, non loin de la station Soleil, les habitants ont découvert le corps sans vie d’un jeune homme d’une vingtaine d’années. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées. Cela démontre encore l’insécurité récurrente à Bamako.

Tôt le matin, un jeune homme d’une vingtaine d’années gisait sur le sol jouxtant la station soleil sur la grande voie allant à Koulikoro. Selon les premiers témoignages, la victime serait un apprenti d’un camion benne qui travaillait non loin du lieu du crime.

Alertée, la police du 16ème arrondissement s’est rendue sur le lieu pour établir les faits. Les témoignages convergent dans le même sens. La victime aurait été trainée sur les lieux. D’après un témoin sur place, il aurait été assassiné aux alentours de deux heures du matin.

La police est à pied d’œuvre pour déterminer les circonstances de sa mort et mettre la main sur le/les auteurs de ce crime violent. Le frère de la victime a formellement identifié son frère et les services des pompes funèbres ont amené la dépouille.

Ce crime odieux met davantage l’accent sur l’insécurité grandissante à l’intérieur du pays tout comme Bamako. Récemment, l’assassinat de la directrice d’une école à Selingué avait laissé sans voix les habitants de cette localité. En effet, elle avait été retrouvée égorgée dans son bureau.

Récemment encore, en commune 1 et plus précisément à Banconi, un jeune homme sous l’effet de la drogue avait violemment poignardé son oncle avant de mettre la poudre d’escampette. Cependant, la principale interrogation qui demeure est de comprendre la montée en puissance du grand banditisme dans la capitale malienne. Nulle n’est en sécurité et on peut tous se faire taillader par un bandit.

Les autorités de la transition sont interpellées pour rétablir la sécurité afin que les citoyens lambda puissent vaquer tranquillement à leur occupation.

ASK

