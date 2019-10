En cette fin septembre 2019, les agents du Commissariat de police de Sotuba en compagnie de la Protection Civile ont capturé le reptile qui troublait le quartier.

L’officier de police Moussa Konaté, chef de la section Voie Publique(VP) au Commissariat du 16ème arrondissement très déterminé dans sa mission de sécurisation des personnes et de leurs biens a sollicité le précieux concours d’un maître de l’eau, entendez un pêcheur ”Bozo” pour traquer non pas un malfrat ordinaire, mais un animal aquatique qui trouble la quiétude des citoyens. « L’expert » de service avant son départ sur les lieux avait donné sa parole, assurant que le crocodile ne pourra plus dépasser 48 heures dans sa tanière sauf s’il n’est présent à Sotuba ACI. Une sorte de guerre aquatique à laquelle le policier est moins doué.

Chose promise, chose réalisée. Samedi, nuitamment les enfants ont vu le crocodile sortir de sa cachette pour traverser la rue. En terrain inconnu, il a été obligé de venir se loger sous une voiture en stationnement. C’est en ce moment que l’officier de police est venu s’enquérir de la situation et faire ensuite appel à la Protection Civile. Une fois sur place, ils ont capturé non sans peine le reptile pour le déloger à leur siège de Sotuba.

Un habitant du quartier dans son témoignage a longuement félicité et loué les qualités du Commandant de police Moussa Konaté, chef V.P. qui se bat nuit et jour avec ses collaborateurs pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la zone.

