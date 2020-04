Le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage a tenu, le mardi 21 avril 2020 à l’hôtel Sheraton, la 28ème session de son conseil d’administration. Pour l’année 2020, la structure ambitionne de réaliser 183 actions et projets de formation au profit de 7000 agents pour un budget total 6 718 067 891 Fcfa.

C’est dans un contexte de crise sanitaire lié au COVID-19 que s’est tenue la 28e e session du conseil d’administration du Fafpa sous la présidence de son président, M. Ousmane Traoré, en présence du Directeur Général du Fafpa M. Mohamed Albachar Touré et de plusieurs personnalités.

Selon le PCA, cette session budgétaire se tient après la session budgétaire extraordinaire, tenue le 27 août 2019, qui a permis d’adopter un Plan d’action issu du programme d’activités pour l’exercice 2019. Sur la base d’un budget de 7 011 105 140 Fcfa approuvé, les dépenses exécutées au 31 décembre 2019 s’élèvent à 4 428 922 725 Fcfa, soit un taux d’exécution financière de 63,17% puisque la Direction générale du Fafpa avait été confrontée à la mobilisation des ressources. Voilà pourquoi, sur les 4 milliards Fcfa de la Contribution forfaitaire à charge de l’employeur (Cfe) annoncés, la Direction générale a finalement encaissé au 31 décembre 2019 la somme de 1 150 000 000 Fcfa, soit un taux d’encaissement de 28,75%.

Malgré cette difficulté financière, le Fafpa a réalisé son programme d’activités pour l’exercice 2019. Cela a été rendu possible grâce au reversement des arriérés de la Taxe de formation professionnelle (Tfp) de l’exercice 2018. Ainsi, 74 actions/plans et projets de formations ont été réalisés sur un total de 80, soit un taux d’exécution technique de 92,50%. Le président du Conseil d’Administration, Ousmane Traoré, a saisi cette présente session pour féliciter le directeur général du Fafpa Mohamed Albachar Touré et toute son équipe pour cette performance.

Pour l’exercice 2020, le budget équilibré en recettes et en dépenses se chiffre à 6 718 067 891 Fcfa contre 7 011 105 140 Fcfa en 2019, soit un taux de régression de 4,18%.

Avec ce budget, le Fafpa compte réaliser plusieurs activités. Il s’agit de 183 actions/plans et projets de formation, tous secteurs confondus. Sans oublier des actions de soutien à la formation, notamment le suivi évaluation, la promotion, la communication et le partenariat.

A en croire, le Président du conseil d’administration, pour une réussite optimale des activités envisagées, le Fapfa s’adjoint d’un Plan d’action opérationnel d’intervention pour ajuster ses engagements au niveau des mobilisations des ressources annoncées. Dans le même ordre d’idée, une attention particulière sera accordée au plaidoyer en vue de la mobilisation effective desdites ressources ainsi qu’à la dotation du Fafpa de ressources propres et pérennes, toutes choses qui engagent les autorités de tutelle, le Conseil d’Administration et la Direction Générale du Fafpa, soutient-il.

C’était le lieu pour le Directeur Général de saluer les plus hautes autorités pour leur accompagnement. « Pour 2020, sur un budget initial de 2 72 000 000 FCFA, nous venons de recevoir un complément budgétaire de 3 milliards de FCFA. Cela grâce à l’implication du Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances que nous remercions encore une fois de plus », s’est-il réjouit. Mais l’arbre ne cache toujours pas la forêt.

Car comparativement au budget de 2019, le Fafpa connait une régression de 4% du budget. « Cela est dû fondamentalement au fait qu’en 2019 nous avons reçu un reversement des arriérés de TFP de 2018 », indique le DG Albachar Touré.

Notons que la présente session a été aussi marquée par l’adoption du compte de gestion et du projet de cadre organique. Selon le président du Conseil d’Administration, il s’agit d’un outil d’analyse, de clarté et d’envergure pour l’appréciation de la performance et de l’orthodoxie financière de gestion du Fafpa. Et surtout la gestion de carrière du personnel.

M. DIAKITE

