L’ hôtel Azalaî a abrité le 5janvier 2021 la clôture du programme de lutte contre la corruption de l’Institut républicain international (IRI). Occasion pour les bénéficiaires du programme de faire la synthèse des activités et actions menées par leurs structures respectives en faveur de la lutte contre la corruption.

Une réunion animée en semi conférence virtuelle par le Chef de programme Aboudou Berthé , ses collègues et les formateurs Ousmane Maïga et Bassidy Diabaté en plus des bénéficiaires venant de Tombouctou, Koulikoro, Kayes et Bamako, cette rencontre a été opportune pour mener des réflexions pertinentes sur la problématique de la corruption, et d’émettre des recommandations idoines pour la continuité dudit programme.

Suivant les différentes interventions, il apparaît que les populations n’ont pas la même définition et perception de la corruption. Chose qui provoque une banalisation de la pratique. A cela s’ajoute la problématique de l’impunité des acteurs mis en cause face à une justice laxiste. Autre aspect non moins important, reste la conception donnée à la pratique par la société, en effet certains témoignages assimilent des actes de corruption à des gestes de générosité, de largesses, un fait courant dans nos société à travers de ‘petit cadeau’ d’encouragement pour vite diligenter soit une affaire administrative ou courante, des actes de corruption se font à ciel ouvert et qu’on essaye de normaliser ou banaliser.

D’ où l’importance capitale d’ intensifier la sensibilisation des communautés sur la pratique afin qu’elles aient connaissance du large champ de la corruption, ses différentes formes et niveaux au sein de la société. Mais surtout, sensibiliser sur le manque à gagner pour l’Etat, la société à cause des pratiques liées à la corruption qui gangrène toutes les sphères de notre nation.

Et IRI à travers ce programme, a soutenu différents acteurs des organisations de la société civile à mener des actions d’information et de sensibilisation contre le fléau de la corruption au Mali, IRI courant 2020 et la présente réunion était donc l’occasion pour les bénéficiaires du programme notamment des acteurs de la société civile, le réseau des journalistes d’ investigation, des association de jeunes, faire l’état de lieu des actions menées et d’émettre des recommandation pour favoriser la continuité du programme.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

