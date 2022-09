L’association Women Tech Mali a initié une formation à l’endroit de 20 jeunes filles et garçons. La formation de quatre jours a débuté ce mercredi 28 septembre 2022, à l’AGECTIC. Elle a lieu dans le cadre du projet Renforcement de capacité de la Société civile pour les droits des enfants / SIDA CSO. C’était en présence d’un représentant de Save the Children, partenaire de l’atelier de formation.

Les participants à la formation sont des jeunes de Bamako de 13 à 18 ans. Il s’agit d’adolescents qui utilisent les réseaux sociaux pour diverses raisons. Cependant l’utilisation de cet outil n’est pas sans danger. « La formation permettra de fournir aux jeunes une éducation à l’utilisation efficace et raisonnée aux médias sociaux », a indiqué Diaw Fatoumata Diarra, chargée de projet à Women Tech Mali.

La définition et l’importance du web-activisme ; l’information et la communication digitale dans le plaidoyer ; droits et responsabilités dans l’usage des médias ; les dangers et risques du cyber-activisme ; les moyens de protection contre la cybercriminalité…. Ce sont autant de thèmes qui seront développés au cours de la formation. Aussi, une séance sur le cadre légal de la communication numérique au Mali est prévue au cours de la formation.

« Quand on parle des droits des enfants et des jeunes, les gens sont réticents », reconnaît Moussa Coulibaly, chargé de programme à l’organisation Save the Children au lancement de la formation. Pourtant, a expliqué Coulibaly, l’on apprend aux enfants aussi bien les droits que les devoirs. De plus, a ajouté le chargé de programme, les adolescentes mieux outillées sur leurs droits, c’est moins de cas d’abandon scolaire, un phénomène courant au Mali.

« Personne ne peut mieux défendre le droit des enfants que les enfants eux-mêmes », a déclaré Fatoumata Dem, présidente de Women Tech Mali. La présidente a appelé les enfants à suivre la formation avec assiduité pour être aptes à mener des campagnes de plaidoyer sur leurs droits. Parlant de Women Tech Mali, Fatoumata Dem informe qu’il s’agit d’une communauté de femmes et de filles qui travaille à promouvoir l’inclusion technologique au Mali.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :