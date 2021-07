Education au Sahel : Les acteurs du programme Aide et Action en conclave

Bamako abrite le 29 et 30 juillet 2021, l’atelier de planification stratégique 2021 – 2025 de l’Ong Aide et Action Territoire Sahel. Le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, Monsieur Kinane Ag Gadeda, a procédé ce jeudi 29 juillet à l’ouverture des travaux.

Cet atelier réunit les participants venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Durant deux jours, les acteurs du programme Aide et Action, vont réfléchir à mettre en place une vision harmonisée, partagée sur l’éducation et adaptée au contexte des trois pays. Au terme des travaux, il est attendu un document harmonisé et cohérent avec les orientations stratégiques internationales de Aide et Action et des politiques nationales et de formation.

Pour le directeur international de la recherche de l’innovation de l’Association Aide et Action, Mahfou Diouf, pour bien mener leurs actions de développement, il est capital pour eux d’intégrer les besoins des populations à leurs planifications.

D’où la pertinence de cette rencontre qui vise à mettre en place une vision commune, partagée en vue d’identifier des solutions pertinentes.

Le secrétaire général du ministère de l’ Education nationale, Monsieur Kinane Ag Gadeda, a félicité Aide et Action pour cette initiative qui vise non seulement à renforcer le partenariat Ong/ Etat, mais en plus consolide les efforts en faveur de l’intégration africaine

« Il n’est pas fréquent d’avoir ce genre de cadre de planification stratégique dans l’espace des ONG, réunissant toutes les parties prenantes pour convenir des orientations et des actions communes dans le secteur de l’éducation », dira-t-il.

Pour Monsieur Kinane Ag Gadeda, la planification stratégique 2021- 2025, doit offrir un cadre d’approfondissement du domaine d’intervention permettant de renforcer entre autres : les problématiques de développement de la petite enfance , d’accès et de la qualité de l’éducation , l’éducation à citoyenneté, et l’éducation profession au bénéfice des populations vulnérables.

Comme rappelé par son coordonnateur zone sahel Burkina Faso- Niger et Mali de, Birama Coulibaly, l’ONG Aide et Action intervient dans les domaines de l’éducation scolaire, l’éducation professionnelle et l’éducation à la citoyenneté. Et au titre de son précédant programme, l’Ong a contribué à la réalisation de 19 projets de développements dans les 3 pays. Il s’agit de 8 projets au Burkina Faso, 5projets au Mali, 3 au Niger en plus d’un projet transversal.

Khadydiatou Sanogo/maliweb.net

