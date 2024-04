Orange Corners, initiative financée par l’Agence Néerlandaise pour les entreprises, a été lancée, le mardi 16 avril, à Bamako par DoniLab pour soutenir les entreprises innovantes à Bamako, Ségou et Sikasso.

Ce programme intitulé ‘’ Orange Corners Mali’’ est une initiative de l’Agence néerlandaise pour les entreprises qui œuvre pour le développement des entreprises innovantes en Afrique et au Moyen Orient. Au Mali, le programme est mis en œuvre par DoniLab qui se positionne depuis des années comme la première structure d’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant. Le Directeur de Donilab, Tidiane Ball déclare que le programme Orange Corners Mali vise à soutenir 189 jeunes entrepreneurs, porteurs des projets innovants et à fort potentiel, sur les cinq prochaines années dans les régions de Ségou, Sikasso et le District de Bamako. Selon lui, le programme crée un cadre propice à leur développement, celui de leurs entreprises, à l’acquisition des nouvelles compétences managériales, à la levée des fonds et à l’accès des réseaux d’affaires plus durables et rentables. « La première cohorte du programme est composée de 21 entreprises dans les trois régions sélectionnées sur la base de leur potentiel et de leur impact sur le développement socioéconomique », explique le directeur de DoniLab, qui reste convaincu que le programme contribuera de manière significative à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs pour le développement socioéconomique du Mali.

Le coordinateur du programme, Bars Cassemaya, dira que le projet ne se limitera pas à accorder un fonds aux bénéficiaires au renforcement également de leur capacité entrepreneuriale pour favoriser l’innovation et à la création d’emploi durable. Pour le coordinateur, en travaillant mains dans les mains le partenaire Néerlandais, veut créer un environnement propice à l’environnement des entreprises locales en bâtissant un Mali prospère, où chaque individu a la possibilité de réaliser son potentiel et contribuer au développement de la Nation.

Présente au lancement de ce programme, l’ambassadeur des Pays- Bas au Mali, Mme Caecilli Wijgers, a rassure les lauréats qui bénéficieront de l’accompagnement technique et le coaching de haute qualité et adaptées aux besoins spécifiques et individuels. Et l’Ambassadrice de poursuivre que le programme Orange Corners de l’Agence néerlandaise pour les entreprises est un investissement dans le soutien du secteur privé, particulièrement l’autonomisation des jeunes entrepreneurs innovants. « Nous voulons apporter le soutien au développement à l’écosystème entrepreneurial, en puisant dans le grand capital humain de la jeunesse malienne », a-t-elle affirmé.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

