G5 Sahel : 25 personnes outillées par le CSS sur l’Impact du changement climatique sur la sécurité et le développement

L’hôtel Plaza a servi de cadre le vendredi 20 novembre à la cérémonie de clôture du séminaire sur « l’Impact du changement climatique sur la sécurité et le développement au Sahel » organisé par le Collège Sahélien de Sécurité (CSS). C’était sous l’égide du Colonel Olivier Diassana, représentant le Coordinateur National du G5 Sahel-Mali.

Ce séminaire de cinq jours (du 16 au 20 novembre), vise à comprendre l’incidence réelle du changement climatique et les flux migratoires dans le Sahel. Il s’agissait pour le Collège Sahélien de Sécurité (CSS) d’établir le lien entre les changements climatiques en cours dans le Sahel et la récurrence des violences entre les groupes professionnels (agriculteurs et éleveurs) d’une part, les affrontements entre les communautés et les vulnérabilités provoquées par ces changements d’autre part. Et enfin, saisir le sous-développement au prisme des changements environnementaux induits ou en cours de l’être.

C’est du moins ce que retient Monsieur Thiery Viry, expert CSS de l’Union Européenne, qui a déclaré que le changement climatique n’est pas l’exclusivité de quelques écologistes ou environnementalistes. Il est, dit-il, le principal enjeu des années à venir. C’est tout naturellement que le séminaire « l’Impact du changement climatique sur la sécurité et le développement au Sahel » a été retenu dans le calendrier du CSS par son Conseil d’Administration, a souligné Thiery Viry.

Pour sa part, le représentant de l’Union Européenne, Mustapha Zlaf, a indiqué que cette formation s’inscrit pleinement dans plusieurs objectifs contenus dans la stratégie de l’Union Européenne pour le développement et la sécurité du G5 Sahel. Selon lui le changement climatique impact négativement sur la vie des populations en les appauvrissant. Ce qui, regret-il, crée malheureusement un climat d’insécurité.

De son côté, le Colonel Olivier Diassana, représentant le Coordinateur national du G5 Sahel-Mali s’est félicité de l’organisation du présent séminaire à Bamako. Avant de clôture, il a indiqué que les objectifs assignés à l’envol du séminaire ont été largement atteint.

Issus des forces de sécurité intérieures et de la société civile traitant le thème, les participants au nombre de 25 à raison de 5 par pays du G5 Sahel (Mali, Burkina, Tchad, Niger et Mauritanie) ont planché sur les thèmes suivants: Comprendre les causes et les manifestations du changement climatique, Démontrer le lien entre les changements climato-environnementaux et les affrontements entre les communautés ; Aborder les conséquences du changement climatique sur les vulnérabilités de certaines couches sociales, Expliquer la possible instrumentalisation des changements environnementaux par les groupes radicaux violents, Saisir la corrélation entre sous-développement et changement climatique, Établir un lien entre les conditions climatiques et les flux migratoires, Développer des astuces susceptibles de lutter contre le réchauffement climatique et enfin Interroger les savoirs locaux des communautés pour la protection et la sauvegarde de l’environnement.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :