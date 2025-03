Labellisation des produits du terroir : Le CEMAPI entame le processus

Le CEMAPI a organisé un atelier de formation avec les radiothérapeutes et les pharmacopées sous le thème «de la Labellisation des produits du terroir». C’était mardi 11 mars 2025 au Mémorial Modibo Keita sous la présidence du Secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Adama Yoro Sidibé, en présence de la Directrice générale du CEMAPI, Mme Fatoumata Siragata Traoré.

Regroupant les membres des différentes faîtières et des structures de l’Etat, cet atelier avait pour objectif de valider les résultats de la consultation sur la labellisation des médicaments issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle ; les règlements d’usage et approuver le logo et sa charte graphique.

Selon Fatoumata Siragata Traoré, Directrice générale du Centre Malien de la Propriété Industrielle (CEMAPI), l’exercice marque le début d’un vaste programme de labellisation qui consiste à valoriser les produits issus de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle.

Présidant la cérémonie d’ouverture, Adama Yoro Sidibé a souligné que cet atelier est le fruit d’une collaboration entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’ensemble des acteurs de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. Il s’inscrit dans le vaste chantier de la viabilisation de nos produits locaux, a-t-il ajouté.

L’atelier vise à fédérer les acteurs pour qu’ils adoptent une stratégie commune en matière de la labellisation des produits de la médecine traditionnelle et de pharmacopée qui assurera la traçabilité et la qualité de ces produits afin de répondre aux besoins des consommateurs.

Rokia Coulibaly

