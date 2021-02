L’Impact Hub Bamako a, dans le but de faciliter l’implantation des entreprises à travers le Mali, organisé le samedi 20 février à l’hôtel Salam une journée de rencontre, de découverte et de réseautage à l’intention des jeunes entrepreneurs. C’était sous l’égide du Dr Hamadoun Touré, ministre de la Communication et de l’Economie numérique.

maliweb.net – Dénommé IMPACT DAY, cet événement intervient dans le cadre du programme THE NEXT ECONOMY de l’Impact Hub Bamako qui a pour ambition de promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes à travers l’auto-emploi et qui aspire améliorer les connaissances, les échanges pratiques et les conditions des jeunes entrepreneurs. L’objectif majeur de cette journée est de renforcer le climat des affaires au Mali mais aussi et surtout de mettre l’accent sur Impact Hub et ses programmes.

Plus spécifiquement, il s’agit de : « Mener des plaidoyers pour l’amélioration des conditions et les opportunités économiques chez les jeunes au Mali et influencer positivement l’opinion publique, Renforcer l’esprit entrepreneurial des jeunes et motiver la communauté locale ; Créer et renforcer l’écosystème entrepreneurial et le développement des startups ; Soutenir et encourager les partenariats d’entreprises ».

Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Dr Hamadoun Touré, se dit très satisfait de l’organisation d’une telle journée. Il a encouragé les jeunes à entreprendre et à impacter la vie au Mali. Le ministre Touré a indiqué que le gouvernement est entrain de tout mettre en place toute la stratégie pour développer les startups au Mali afin de leur donner un fondement juridique. C’est pourquoi, révèle-t-il, que la startup acte est en train d’être élaborée.

Il s’agit d’un projet de Loi qui passera devant le Conseil National de la Transition (CNT) dans les prochaines semaines a promis le ministre Hamadoun Touré. L’adoption de cette Loi permettra d’avoir une fondation solide afin d’aider à la mise en place d’un plan de développement des startups. Ce qui, dit-il, va donner une certaine impulsion à l’industrie et créera de nouvelles entreprises.

Le ministre Touré a insisté sur l’emploi des jeunes. Car conscient que le chômage des jeunes constitue une bombe à retardement. C’est dans ce cadre qu’il a annoncé la création d’un Hub dans chacune des régions du Mali. Il dit pour cela travailler avec les écosystèmes des autres pays pour impulser le développement au Mali.

Pour sa part, Ramata N’Diaye Doumbia, directrice associée à Impact Hub Bamako en charge des programmes et des partenariats a indiqué que l’Impact Hub offre des formations, de l’espace de travail, l’accès au financement et au marché. Cela, affirme-t-elle, afin de mieux faciliter l’implantation des entreprises en général et des startups en particulier.

Pour mémoire, Impact Hub appartient à un programme qui compte plus de 100 Hubs dans le monde. A l’issue de la journée un concours sera organisé entre 10 jeunes entrepreneurs parmi lesquels 02 seront primés. Le premier aura 750 000 Euros tandis que le second empochera la somme de 500 000 Euros.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :