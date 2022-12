La Coalition malienne Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP-Mali) a organisé un atelier de renforcement de capacités sur les enjeux de l’exploitation des minerais de transition énergétique en période de lutte contre les changements climatiques.

Cet atelier de renforcement de capacités a été initié dans le cadre des activités du projet « Social Bonds », une initiative de la Coalition PCQVP-Mali sous financement de PCQVP-mondiale.

En organisant cet atelier, selon le représentant du président de la coalition, Samou Coulibaly, PCQVP vise à renforcer le niveau de connaissance de la presse, des organisations féminines et des organisations de la jeunesse du Mali, par rapport au enjeux des changements climatiques et de l’exploitation prochaine de Lithium, l’hydrogène et d’autres minerais de transition au Mali.

Le Mali s’apprête à lancer un projet de production de Lithium à Bougouni. L’exploitation de Lithium est un nouvel exercice pour le Mali. Il ne justifie aucune expérience antérieure d’exploitation d’un tel type de minerais. A ce jour, ni l’administration, ni la société civile ne peut se targuer d’expérience avérée pour préméditer les impacts potentiels de ce projet. A ces difficultés s’ajoutent la faible connaissance des enjeux des changements climatiques par les hommes de médias, de la jeunesse et des organisations féminines du Mali.

« Pour pallier ces insuffisances, PCQVP-Mali, consciente de ses responsabilités dans la lutte contre les changements et la promotion de l’exploitation des minerais de transition énergétique, a organisé ce cadre d’échanges à la faveur d’une gestion judicieuse et avantageuse des ressources naturelles du Mali », explique M. Coulibaly.

Lithium minerai stratégique, est vital pour les technologies d’énergie renouvelable. Face à la tendance mondiale de la lutte contre les changements climatiques et la ruée vers les minerais de transition énergétique, la demande mondiale d’exploitation de cette ressource va connaître une hausse massive. Selon la coalition, il faut se préparer pour éviter les éventuelles injustices générées lors du boom aurifère. Il s’agit entre autres, du manque de consultation des communautés, de la mauvaise gouvernance et d’insuffisance de garanties sociales et environnementales.

Au niveau national, le Mali à l’instar des autres pays du continent, est confronté à d’importants défis liés aux changements climatiques. Les différents résultats des études réalisées dans le cadre des communications nationales et de la Contribution déterminée au niveau national révisée (CDN), révèlent d’une manière générale une diminution de la pluviométrie et du nombre de jours de pluies au Mali ces dernières années.

Les risques climatiques majeurs identifiés au Mali sont : les inondations, la sècheresse, la mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies… Les secteurs les plus affectés par ces phénomènes sont : l’Agriculture, les ressources en eau, la foresterie et l’affectation des terres, l’énergie, les établissements humains, la santé.

L’atelier a aussi été l’occasion pour parler de la COP27 et de ses avantages pour le Mali. La COP27, une conférence mondiale sur le climat tenue en Égypte en novembre 2022.

Zeïnabou Fofana

