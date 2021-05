Projet Maisons digitales : 32 femmes formées en coiffure, coupe et couture

32 femmes et filles ont reçu ce jour leur certificat de formation financées par la Fondation Orange à travers le projet maisons digitales. Le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Bouré Bintou Founé Samaké, a présidé la cérémonie de remise ce 6 mai 2021 à la Maison de la Femme de Sabalibougou en présence de l’administratrice générale de la Fondation Coulibaly Hawa Diallo.

La formation des 32 femmes en coiffure et coupe et couture a été possible grâce à l’appui financier dont les Maisons digitales de Bamako ont bénéficié dans le cadre de l’appel à projets maisons digitales internationale 2020. Les bénéficiaires ont été formées pendant 3 mois en technique de coupe et couture, coiffure et esthétique. Félicitées par Mme le ministre pour leur assiduité au cours de leur période de formation, les 32 formées sont désormais prêtes pour exceller dans leur domaine de production.

L’administratrice générale de la fondation Orange Coulibaly Hawa Diallo, dans son intervention est revenue sur le projet et ses objectifs. Le Projet Maisons digitales est un partenariat de la fondation avec Positive Planèt international, une contribution à l’autonomisation des filles et des femmes à travers le département en charge de la femme et de la famille.

Grâce aux Maisons digitales, les femmes et filles sont formées en éducation financière, en entreprenariat de base et en gestion d’activités génératrices de revenus dans l’optique de leur autonomisation. Et dans ces centres, elles apprennent grâce aux outils numériques les bases indispensables de la gestion d’activités génératrices de revenus, la comptabilité simplifiée, la gestion financière et le marketing.

Et comme rappelé par l’administratrice générale de la fondation, il existe 10 maisons digitales ( 2 à Bamako, 1 à Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Koutiala, Mopti, Bougouni et Kati. Et plus de 1000 femmes ont bénéficié du programme à ses dires. Et de 2018 à nos jours, 238 femmes ont bénéficié des formations en éducation financière et culture entrepreneuriale au sein des 10 maisons digitales de la fondation Orange.

Dans la même mouvance, Mme Coulibaly annonce 35 000 000 CFA pour la formation des femmes dans différents domaines (saponification, coupe et couture. Ceci dans le cadre de l’appel à Projets Maisons digitales international 2021.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

