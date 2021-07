Promotion de la bonne gouvernance : le Mali relance son processus du MAEP

Le Mécanisme d’évaluation par les pairs (Maep) fête ses 18 années de création cette année. Le mécanisme souffre au Mali depuis la chute du régime Amadou Toumani Touré en mars 2012 par un putsch militaire. Pour le relancer, l’Ecole de maintien de la paix a abrité, ce jeudi 15 juillet, un atelier de validation du Programme national de mise en œuvre du MAEP au Mali.

En novembre 2011, le premier rapport de Suivi-évaluation du Plan d’Action national du Mali a été envoyé au secrétariat continental du MAEP. L’examen du document, initialement programmé le 28 janvier 2012 à Addis-Abeba, sera reporté à deux reprises avant d’être finalement annulé. « Vu le contexte actuel, nous avons jugé nécessaire d’élaborer un plan d’action transitoire dont l’objectif est la revitalisation du processus MAEP au Mali », a indiqué dans son mot de bienvenue à l’atelier, Illalkamar Ag OUMAR, président de la Commission nationale de gouvernance du Mécanisme d’évaluation par les pairs.

Au nom du ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, point focal du MAEP, son secrétaire général, Dr Néma Guindo Tangara, a salué la tenue de cet atelier dont l’objectif, a-t-elle rappelé, est « d’examiner et de valider le projet de Programme national de mise en œuvre du MAEP 2022-2024 ». « Ce programme est pertinent dans le contexte actuel », a expliqué Mme le secrétaire général. Car, ajoute-t-elle, il cible les thématiques comme la bonne gouvernance, paix et sécurité et la gouvernance électorale.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

