Renforcement des capacités du personnel du ministère de la Jeunesse et des Sports : Le ministre Ag Attaher ouvre la session de formation des chauffeurs

En présence des membres de son cabinet et des responsables des services rattachés à son département, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher a lancé la session de formation orientée sur le renforcement des capacités des chauffeurs du MJS. C’était ce jeudi 5 novembre dans la salle de réunion du palais des sports SalamatouMaïga.

Cette formation vise essentiellement un changement de comportement qui passe par une approche plus professionnelle entre le chauffeur et son outil de travail, entre le chauffeur et ceux dont il a la charge de les conduire. Première du genre au département, la cérémonie d’ouverture de cette formation a été présidée par le ministre Mossa Ag Attaher, qui avait à ses côtés le sécretaire général de la section syndicale des travailleurs du ministère de la Jeunesse et des Sports et le Conseiller Technique, Mahamadou .Y. Sidibé, en charge de la conduite de ce dossier.

L’occasion a été opportune pour le responsable de la section syndicale des travailleurs du ministère de remercier le département pour cette initiative, avant d’indiquer toute la portée en termes de rendement et de la protection des vies que cette formation va garantir.

Avant de lancer l’ouverture officielle de la session de formation, le ministre Ag Attaher a exprimé toute l’importance qu’il accorde au renforcement des capacités en général et à celui des chauffeurs en particulier dans le système d’un service public. « Ces hommes qui ont entre leurs mains, deux choses interdépendantes, le volant et nos vies » a schématisé le ministre Ag Attaher.

Par la suite, il a tenu à faire savoir que la formation professionnelle désigne l’ensemble des mesures mises en place par les Administrations pour aider les ressources humaines à acquérir et à développer de nouvelles compétences. De ce fait, conformément à la volonté de son département, d’améliorer la compétence des ressources humaines notamment celle des chauffeurs, a-t-il fait savoir, cette formation basée sur une approche plus professionnelle sera soutenue par une maîtrise des droits et devoirs du travailleur et de l’employeur.

« C’est l’occasion pour vous, chers chauffeurs, d’échanger sur certaines stratégies dont la gestion de la fatigue, la nécessité d’hygiène corporelle… » a déclaré le ministre Mossa Ag Attaher, tout en spécifiant que cette formation sera couplée avec quelques notions indispensables de secourisme notamment : les gestes qui sauvent, la protection et l’alerte, l’étouffement et le saignement abondant, le massage cardiaque etc.

Après une photo de famille avec l’ensemble des chauffeurs, le ministre Mossa Ag Attaher a préféré prendre lui-même le volant de son véhicule, histoire de donner l’opportunité à son chauffeur de suivre cette formation.

Source : CCOM/MJS

