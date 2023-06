Accès à l’électricité hors-réseau : Des acteurs se concertent

Dans le but de jouer sa partition comme l’indique sa dénomination, le Projet régional d’accès à l’électrification hors-réseau (Rogeap) a organisé un atelier à l’intention des acteurs du secteur le 7 juin 2023 dans un hôtel de la place, sous la présidence de Soussourou Dembélé, Secrétaire général du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau.

L’atelier visait à identifier les moyens d’accès à l’électrification hors-réseau et formuler des recommandations pour faciliter l’accès à l ‘électricité aux populations défavorisées. 50% des Africains n’ont pas accès à l’électricité et la majorité vit en milieu rural, a révélé El Hadj Sylla. Ce projet permettra d’atténuer ce taux élevé est convaincu ce responsable du Projet régional d’accès à l’électrification hors réseau (Rogeap).

Encore le Rogeap s’inscrit dans le cadre du Programme d’accès aux services d’électricité durables (Repases) de la Cédéao, a renchéri le Secrétaire général du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Soussourou Dembélé. Il contribue directement aux objectifs de la politique en matière d’énergies renouvelables de la Communauté, notamment l’objectif «fournir un accès universel à l’électricité dans la région d’ici 2030», a-t-il précisé.

Financé par la Banque mondiale avec un cofinancement du Fonds pour les technologies propres (Ctf) et la Direction générale de la Coopération internationale (Dgis) du gouvernement des Pays-Bas, le projet ambitionne d’accroître l’accès à l’électricité des ménages, entreprises et institutions publiques grâce à des systèmes solaires autonomes modernes, notamment des mécanismes solaires photovoltaïques hors-réseau. Cela par le biais d’une approche régionale harmonisée.

A l’en croire, ce projet a deux composantes. La première consiste à soutenir les secteurs public et privé en améliorant l’environnement favorable à l’investissement privé aux niveaux régional et national. La seconde consiste à faciliter aux fournisseurs de services pour l’électrification des ménages et des entreprises commerciales, l’accès aux financements à l’aide d’un intermédiaire financier.

Augmentation de la demande de 10% par an !

M Dembélé a rappelé que dans le souci constant d’améliorer le cadre de vie des populations, le gouvernement a fait de l’accès à l’énergie un des piliers de ses actions de lutte contre la pauvreté. La demande en électricité au Mali a augmenté d’au moins 10% par an au cours de la dernière décennie et devrait continuer à croître à moyen terme, nécessitant des investissements importants dans les infrastructures de production, de transport et de distribution, a-t-il révélé. « L’accès à l’électricité est un levier important pour la réduction de la pauvreté, en particulier pour les femmes et les jeunes ruraux, principalement actifs dans les chaînes de valeur agricoles. Aussi est-il important d’améliorer ce facteur pour réduire la pauvreté, lutter contre les inégalités entre les sexes et les nombreuses autres formes d’exclusion ».

Drissa Togola

Commentaires via Facebook :