Les victimes du morcèlement anarchique du domaine foncier de la commune rurale de Safo, située à quelques encablures de Bamako, était face à la presse, ce week-end, pour décrier et dénoncer la gestion de l’édile Guirô Traoré. Ce dernier est accusé par les plaignants d’être à la tête d’un réseau d’expropriation des particuliers de leurs parcelles et le morcellement illicite des titres fonciers attribués par les services habilités de l’Etat.

–Maliweb.net –Au Mali, la spéculation foncière est réputée d’être le sport favori des municipalités. L’actuel maire de la commune de Safo, Guirô Traoré n’est pas resté en marge de ce sport qui est à l’origine de nombreux conflits ou d’affaires pendantes devant la justice. Ce Maire semble passer aux excès, selon les mots des victimes, en piétinant les lois de la république et les droits des populations en procédant au morcellement des TF attribués par le domaine de Kati et les parcelles des particuliers. Il nous revient avec document à l’appui que l’édile Guiro Traoré a re-morcelé et vendu ‘’ le site des maliens de l’extérieur d’une superficie de 50 hectares , celui des réserves foncières de plus de 140 hectares , des logements sociaux et le morcellement des Titres fonciers des populations sur une superficie de plus de 1000 hectares dans les localités de Falayan, Safo, Tassan, Zorokorô, Ouarala dans la dite commune’’.

Les faits

Le site des Logement sociaux de Safo est vaste d’une superficie de 62 hectares Titre foncier de l’état est aujourd’hui morcelé et vendu. Des immeubles des particuliers bâtis à des coûts de millions sont entrain de pousser comme des champignons. Ce maire, installé en janvier 2017, n’aurait pas hésité à violer les dispositions de la Loi N. 2016-025 du 14 juillet 2016, en son article 42 et du décret N.02- 112 PRM du 6 Mars 2002 fixant les conditions et modalités d’attribution des terrains dans le domaine immobilier de l’état. Cet élu muni des formations et l’expertise nécessaire des services des domaines de Kati sur la législation et la gestion financière est sourd aux mises en gardes du maire sortant Moriba Traoré et du Ministre des domaines de l’époque Mohamed Ali Bathily de toucher au site des Logement sociaux et aux réserves foncières.

Les victimes nous rapportent que les TF l’Etat constituant la réserve foncière de Safo, étendue sur une superficie de 148 hectares, a été morcelée par l’actuel maire et ses complices des agences immobilières, des agents véreux des services de l’Etat et d’autres moyennant plusieurs milliards de FCFA. Ce, au détriment de l’Etat et des populations, sans aucune procédures conformément aux textes et encore moins sans la délibération du conseil communal.

Les victimes de poursuivre que Guirô Traoré a morcelé et vendu, sans autorisation ni consultation du conseil communal, le titre foncier de 20 hectares des maliens de l’extérieur attribué en 2008, que l’ancien Président ATT avait attribué en conseil des ministres. Ces pratiques, contraire à la loi domaniale, auraient enclenchés des rixes entre des centaines des maliens de l’extérieur et les nouveaux acquéreurs qui revendiquent tous la propriété. « Une plainte des maliens de l’extérieur est en préparation pour le pôle économique et financier de Bamako », nous l’un des organisateurs de la conférence.

Dans les villages environnants du chef-lieu de la commune de Safo n’ont pas été épargnés par cette ambition demesurée de l’édile de morceler des titres fonciers et des attributions du cercle de Kati des personnes innocentes. Une superficie de plus de 1000 hectares serait déjà touchée par ce trafic foncier.

Toujours selon les victimes, ce projet de spéculation foncière auraient permis au Maire Guirô Traoré de se construire un empire financier avec des immeubles, des villas et des Lycées Privés en un laps de temps. Il ne semble même pas inquiété par la justice à cause de tous ces scandales fonciers qui l’implique. Le maire sortant Moriba Traoré nous indique que c’est plutôt lui qui enferme ses détracteurs et autres habitants de la commune qui osent s’opposer à son projet avec certainement le soutien du procureur, des substituts et des juges.

Aujourd’hui, ces victimes se disent résigner devant le pouvoir de l’argent du Maire Guirô Traoré, en interpellant qu’à même le ministre de la justice Malick Coulibaly, réputé d’être solide et incorruptible, et ses homologues l’administration territoriale des domaines et de l’urbanisme, des maliens de l’extérieur à faire appliquer la loi et la justice.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

