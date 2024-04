Sous la présidence du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, la direction du Pyramidé du Souvenir a organisé un colloque pour honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 1991.

«Le renouveau au Mali : état des lieux et perspectives» ! Telle était la thématique retenue pour un colloque organisé par la direction de la Pyramide du Souvenir en hommage aux martyrs du mars 1991. L’événement a été présidé par le ministre de l’Artisanat, de la Culture et de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoly Guindo. Cette initiative vise à montrer que le pays se souviendra toujours de ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour l’avènement de la démocratie.

À l’entame de ses propos, le ministre Andogoly Guindo a insisté sur l’importance de la commémoration de cette journée qui est d’une très grande importance pour la nation malienne. «Les grandes nations sont celles-là qui assument leur histoire, dans la gloire comme dans les moments difficiles. Et, par là même, arrivent à en tourner les pages, même les plus sombres, sans rien occulter». Et de rappeler, «il y a 33 ans que le peuple malien écrivait son entrée dans l’ère démocratique par le sang de plusieurs de ses filles et fils. Trente trois ans après, les Maliens se souviennent de ce sacrifice ultime des martyrs de la démocratie». C’est pour les immortaliser dans la «Mémoire collective» du peuple malien qu’a été instituée la «Journée des martyrs».

Selon le ministre Andogoly Guindo, le choix du thème de cette année traduit la vision du président de la Transition et du gouvernement malien engagés dans «un vaste chantier de refondation nationale». Et de poursuivre, «le 24 mai 2021, l’Armée a décidé de prendre ses responsabilités pour éviter le chaos à notre nation. D’où la rectification de la Transition qui constitue une nouvelle dynamique orientée vers la résolution des grands problèmes réels du pays. Depuis l’ouverture de ce chantier, le 24 mai 2021, notre pays suit avec constance sa marche vers la refondation et le renouveau de son architecture politique et institutionnelle…».

Les bases de ce renouveau ont été posées par les Assises nationales de la refondation (ANR) tenues du 11 au 30 décembre 2021. C’est ainsi que des réformes politiques et institutionnelles sont en cours pour refonder le pays. «Les ANR nous ont offert une occasion exceptionnelle pour nous interroger sur le type de citoyens que nous voulons être, les valeurs sociétales endogènes que nous voulons accroître et promouvoir, le type de Mali-Kura que nous voulons bâtir, le type de leaders dont nous avons besoin pour construire et conduire le Mali… Le concept de Mali-Kura a ainsi été adopté par l’ensemble du peuple malien», a indiqué le ministre de l’Artisanat, de la Culture et de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.

«Les défis qui assaillent notre pays nous interpellent tous sans exception. Faisons donc en sorte que le Mali soit fier de nous tous à l’heure du bilan de l’histoire… Sans anticiper sur les échanges fructueux qui auront lieu au cours de ce colloque, je puis, en me référant à la grande expertise des panélistes, affirmer, que les objectifs du présent colloque seront atteints», a conclu le ministre Andogoly Guindo à la cérémonie d’ouverture.

La reconquête de la souveraineté nationale ; la régionalisation, une innovation ou une évidence dans la décentralisation malienne ? ; la dynamique démographique et processus de régionalisation au Mali ; la préservation du multilinguisme, gage du renouveau culturel et de la refondation au Mali ; le renouveau médiatique et le renouveau de la justice ont été, entre autres, les sous-thèmes développés par les panélistes réunis au sein d’un Comité scientifique présidé par Pr. Famaghan Oulé Konaté.

Sory Diakité

