Salon de l’Habitat de Bamako – SAHABA 23 : Les mérites du ministre Bréhima KAMENA reconnus par la société civile

La 7ème Édition du Salon de l’Habitat de Bamako 2023 (SAHABA23) s’est déroulée du jeudi 9 mars au samedi 11 mars dernier au Centre international de conférence de Bamako sous houlette de M. Bréhima KAMENA, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population. Le thème retenu pour cette année était : “Villes durables, enjeux et perspectives!”. Cette rencontre a été une occasion pour l’Associations de Défense et de Promotion du Droit au Logement du Mali pour décerner une attestation de reconnaissance au ministre Kaména pour la récompense du mérite.

Pour cette édition le Royaume du Maroc était pays invité d’honneur et plusieurs pays ont répondu à l’invitation des autorités maliennes. A noter que ce salon est un cadre d’échange et de partage d’expériences et de bonnes pratiques, ainsi qu’un espace de dialogue et d’orientation des politiques des pays africains en matière d’habitat et de promotion immobilière.

Durant trois jours, à travers des conférences – débats sur des thèmes relatifs à l’Habitat dont la problématique du financement de l’Habitat qui constitue à l’heure actuelle la principale contrainte au développement de toute politique d’Habitat et des expositions sur les programmes immobiliers, les matériaux de construction et les nouvelles technologies. Les participants à ce salon ont présenté les innovations technologiques et les résultats de la recherche sur les matériaux de construction en lien avec le thème du salon. Ils ont fait découvrir par la clientèle cible les projets en cours des promoteurs immobiliers et leurs sites de réalisation. Aussi, le public a été imprégné sur le cadre légal et règlementaire régissant le foncier, la construction et l’habitat au Mali et dans d’autres pays. Au cours de ses assises les échanges ont porté aussi sur les expériences et les bonnes pratiques en matière de promotion immobilière et de construction et les mécanismes et outils de financement du logement. C’est pourquoi dans son discours de clôture le ministre Kaména dira que : « Au terme de cet exercice hautement professionnel et scientifique, vous avez formulé des recommandations dont je me ferai le devoir de porter à la connaissance des plus hautes autorités de la transition. D’ores et déjà, en raison de ses résultats forts élogieux, je peux déclarer solennellement que la 7ème édition du SAHABA a été une véritable réussite ».

Cette cérémonie de clôture a été une aubaine pour M. Fousseyni MARIKO, Président, de la Coalition d’Actions Citoyennes pour la Défense du Droit au Logement d’exprimer toute la reconnaissance de la société civile malienne à l’endroit du ministre Kaména. Qui a abattu un véritable travail d’Hercules à la tête de son département.

‘’À travers cet évènement, nous, organisations de la société civile, associations de Défense et de Promotion du Droit au Logement du Mali avons profité de l’occasion pour faire une cérémonie de « Reconnaissance » à l’honneur des braves Femmes et Hommes du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population.

Cette cérémonie est un moyen pour nous de témoigner toute notre gratitude à eux pour le travail abattu depuis la nomination à ce poste de Monsieur Bréhima KAMENA.’’ a laissé entendre M. Mariko.

Parmi ses prouesses, depuis sa nomination à la tête de ce département stratégique par le président de la Transition, le Col. Assimi Goita, à nos jours, ont peut citer entre autres ; la mise en place d’un cadre permanent de consultation et de partager d’idées entre le département et les organisations de la société civile, les associations de Défense et de Promotion du Droit au Logement du Mali ; la gestion quotidienne des doléances des organisations de la société civile, des associations de Défense et de Promotion du Droit au Logement du Mali ; la viabilisation des sites des logements sociaux de Bamako, tout comme à l’intérieur du Mali ; la protection du droit des bénéficiaires des logements sociaux à travers un recensement de porte-à-porte ; les visites fréquentes de terrain des membres du département, de l’Office Malien de l’Habitat, des directions nationales ; la mention bien au département pour ces recettes budgétaires ; les félicitations de Madame le Médiateur de la République à Monsieur Bréhima KAMENA, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population pour avoir donné un effet positif au mécanisme de suivi de l’EID et le renforcement de la confiance entre le Médiateur de la République et les usagers du service public ; la mise en place et le renforcement de mécanismes de protection des propriétés foncières ; la publication de la liste des bénéficiaires de la deuxième (2ème) tranche des logements sociaux des 12566 unités ; la publication de la liste des bénéficiaires des logements sociaux de Kenieba, Dioïla, Fana, Nioro, etc.

Le démarrage des travaux d’aménagement en vue de la publication de la liste des bénéficiaires des logements sociaux de l’intérieur, tel qu’à Barouéli, Nara, etc.

Le brillant travail des commissions d’attributions en incluant des innovations pour rendre la liste des bénéficiaires des logements sociaux sans reproche.

Pour tous ces œuvres réalisées au service du Mali et des maliens, un Trophée Tjiwara et une Attestation de Reconnaissance ont été solennellement décernés au Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Bréhima KAMENA. Cette remise de décoration a mis fin à la 7ème édition du SAHABA2023. Vivement la prochaine édition.

A.B.D

