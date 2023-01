Ce 11 janvier 2023 coïncide avec les 10 ans de l’intervention française au Mali puis au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Après 10 ans Rémi Carayol, journaliste fait l’Etat des lieux dans un ouvrage.

A la grande joie des Maliens, le 11 janvier 2013, la France a déclenché l’opération « Serval » pour stopper l’avancée d’une colonne djihadiste qui menaçait Bamako. Serval a reconquit les 3 régions qui étaient sous occupation.

Le journaliste Rémi Carayol a publié un ouvrage intitulé « Le Mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après ? ». Dans cet ouvrage de 380 pages, il décrypte les scandales démocratiques, l’approche coloniale, les fuites en avant et les bavures des 10 années d’opérations militaires françaises au Mali et dans le Sahel qui ont conduit la France dans un bourbier total jusqu’à avoir une partie de l’opinion qui l’accuse de connivence avec le terroriste.

Rémi Carayol explique un manque de débat public sur le bien-fondé et les erreurs tactiques et stratégiques de cette intervention militaire française au Mali et au Sahel ce qui a permis que la présence française soit perçue par une bonne partie des Maliens comme une ingérence néocoloniale de la France. « Certes, Serval puis Barkhane ont permis dans un premier temps de repousser les djihadistes, puis de limiter leur expansion. Mais cette présence militaire a aussi été un frein à la recherche de solutions alternatives qui a permis aussi aux dirigeants sahéliens de masquer leur propre incurie et les a parfois confortés dans des choix contestables », a-t-il narré dans ce livre.

Fuites avant et bavures

Il revient aussi sur les bavures que l’armée française des 10 ans qui ont entaché l’image de la France au sein de l’opinion nationale et internationale. Rémi Carayol relate la mort d’un enfant de 8 ans tué par l’armée française puis enterré en catimini, Bounty en janvier 2021 qui a coûté la vie à 19 civils lors d’un raid aérien ayant confondu un mariage à un regroupement de djihadistes et la détention illégale des Maliens dans une prison secrète dans la ville de Gao.

Dans ce livre, M. Carayol revient sur les propos d’un officier malien qu’il a interviewé sur les bavures de l’armée française. « Jamais coupables, jamais responsables. Ils ne commettent jamais d’erreurs et ne se remettent jamais en cause, les Français », cite-il.

