Le fait est inédit pour ne pas être souligné : le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général de brigade Daoud Aly Mohammeddine, est déterminé à livrer une guerre sans merci aux agents coupables d’actes délictuels voire criminels au sein de son département. En atteste la lettre circulaire du 16 août 2022 dans laquelle il révèle l’implication d’éléments des Forces de Défense et de Sécurité dans des activités criminelles tels que les trafics d’armes, de munitions et de drogues et des braquages et ce à quoi ces derniers doivent s’attendre.

Dans une lettre circulaire en date du 16 août 2022 ayant pour objet «Implication de certains éléments des Forces de Défense et de Sécurité dans des activités criminelles» le ministre de la Sécurité et de la Protection civile fait les révélations qui ont surpris plus d’un.

«Il m’a été donné de constater l’implication de plus en plus récurrente et active de certains éléments des Forces de Défense et de Sécurité dans des activités de trafic de drogues d’armes, de munitions et de braquages », souligne le général Daoud Aly Mohammeddine.

Le chef du département de la Sécurité et de la Protection civile détaille les modus opérandi de ces éléments véreux. Selon lui, ils se mettent « en tenue correcte pour convoyer de la drogue et utiliser leurs véhicules personnels à vitres teintées pour en transporter, d’une localité à une autre, ou s’ériger en distributeurs de drogues dans les différentes villes, en constituant leurs propres réseaux.» Le ministre précise aussi qu’ils s’approvisionnent « en armes et en munitions dans les magasins d’armement des casernes pour fournir leurs clients ou proposer à la vente, les armes saisies lors des opérations, voire leurs armes de dotation en déclarant par la suite la perte de celles-ci.»

Le ministre de la sécurité et de la protection civile affirme sans ambages l’implication de certains éléments dans les actes de braquage. Ces éléments indélicats qui souillent l’uniforme qu’ils portent se servent « de leurs armes de dotation et des techniques propres aux Forces de Défense et de Sécurité, telles que l’utilisation de guetteurs, d’éléments de reconnaissance et d’appui » argumente le général Daoud Aly Mohammeddine. Ils prêtent « leurs armes de dotation aux bandits (notamment les braqueurs) moyennant des sommes d’argent en contrepartie ».

« Ces pratiques inacceptables et inconcevables, constituent, au demeurant, des infractions graves à nos statuts, nos règlements et à la loi pénale », avertit le ministre Daoud Aly Mohammeddine. « Je tiens aussi à rappeler que, tout élément qui se rendrait coupable d’une telle pratique, s’exposerait à des sanctions disciplinaires très graves, sans préjudice des poursuites judiciaires », martèle-t-il. Il instruit les directeurs généraux et chefs de services à procéder à une large diffusion de la Circulaire au niveau de leurs unités respectives afin de « mettre fin à ces comportements qui discréditent nos hommes et ternissent l’image de marque des Forces de Défense et de Sécurité ».

Sans préciser si les éléments déjà identifiés ont été alpagués et sanctionnés comme il se doit, le général Daoud Aly Mohammeddine déclare attacher la plus haute importance « à l’observation et au respect strict de ces instructions » avant d’inviter « à la plus grande vigilance à tous les niveaux ».

CD

