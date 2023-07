Pour Adama Diabaté, depuis le début de l’Opération militaire spéciale russe en Ukraine le 24 février 2022, “le monde est en train de changer rapidement, offrant une possibilité inouïe aux pays africains de s’émanciper, de recouvrer leur souveraineté dans toutes ses dimensions et de se développer en paix et en sérénité dans un monde multipolaire plus juste et plus humain”. À ce titre, il souligne que “la Russie est l’un des pôles pivots de ce nouveau monde, qui est en train d’enterrer l’ancien en Ukraine. Aussi, nous avons le devoir d’expliquer aux Africains tout ce qu’ils peuvent faire et tirer d’un partenariat gagnant-gagnant avec elle dans tous les domaines”.