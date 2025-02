Lutte contre le terrorisme : Huit terroristes dont Boubacar Békaye Diallo neutralisés dans la Région de Segou

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé le 20 février 2025, huit terroristes dont Boubacar Békaye Diallo, un influent chef terroriste de la zone de Sanga dans la Région de Ségou.

Des armes, des munitions, des matériaux entrant dans la fabrication d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) et plus de 1500 têtes ont également été récupérés par les soldats maliens selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) dans un communiqué en date du vendredi 21 février 2025.

La DIRPA rappelle que le terroriste Boubacar Bekaye Diallo, longtemps recherché, est cité dans plusieurs cas d’attaques, assassinats, d’abus et de racket contre les populations civiles.

Sa neutralisation a eu lieu au cours d’une opération de sécurisation et de stabilisation dans les secteurs de Tongolo-Koro, Ngolidjila, Niagolobou, Maninie, Nassambougou, Niaro, Kolongo-Bozo, Bolibana Sampana et Sanga dans le Cercle de Macina.

Un communiqué du même jour et de la même institution signale l’interception et la récupération d’un mini-drone monté d’une charge explosive survolant le camp militaire de Tessalit (Région de Kidal) aux environs de 15h10. L’analyse des débris et de la carte mémoire dudit drone est en cours.

Souleymane SIDIBE

