Dans un communiqué, rendu public, le vendredi 22 avril 2022, l’armée malienne a annoncé avoir tué « au moins » 29 terroristes lors des offensives qu’elle a menée en réaction à des attaques terroristes entre le 12 et le 22 avril 2022.

Selon le communiqué, dans la matinée du mardi 19 avril, une patrouille des Forces armées maliennes (FAMa), chargée de sécuriser la foire hebdomadaire de Hombori (centre), a été visée par une attaque complexe téléguidée. L’armée a enregistré un mort et deux blessés, mais a tué 18 éléments des Groupes armés terroristes (GAT) avant de récupérer des armes et des motos, lit-on dans le communiqué. « Le ratissage de la zone a permis l’arrestation de 611 suspects. 64 suspects terroristes recherchés ont été formellement identifiés et mis à la disposition de la gendarmerie.

Les 546 suspects sans antécédents ont été libérés le 21 avril », explique l’armée. Le 16 avril, deux civils ont trouvé la mort dans le braquage d’un véhicule de transport en commun sur l’axe Bandiagara-Bankass (centre), ajoute le communiqué, soulignant que les autres passagers avaient eu la vie sauve grâce à l’intervention d’une patrouille de sécurisation des FAMa.

Par ailleurs, indique le communiqué, des offensives visant des sanctuaires dans les régions de Douentza et Ségou (centre) ont permis à l’armée de tuer 11 terroristes (dont deux leaders et cinq poseurs de mines artisanales), de récupérer des armes, des engins et des moyens de communication.

M.K.D

