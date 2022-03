L’Etat-major Général des Armées, à travers la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), a produit un communiqué, le 15 mars 2022 sur les actions menées sur le terrain dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kélétigui. Plus d’une dizaine de terroristes tués, des armes et des téléphones récupérés. Ce sont là les résultats obtenus à la suite de ces opérations.

Le communiqué indique que les Forces Armées Maliennes (FAMa) continuent leurs missions de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kélétigui. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire datant du 09 mars 2022, les actions majeures face à un ennemi en débandade, tentant de se réorganiser se sont résumées comme suit :

Les FAMa ont mené, le 13 mars 2022, des opérations aéroterrestres dans le secteur de Ménaka, suite aux attaques terroristes contre les populations. Les frappes aériennes sur les zones refuges ont permis de desserrer l’étau et briser l’élan des groupes terroristes dans les zones de Ménaka, Anderaboukane, Inchinana, harodi, Infokaratène, In Araban, Tabankort, Tamalet, avec de nombreuses pertes infligées dans leurs rangs.

Du 8 au 15 mars 2022, les opérations dans la localité de Diabaly, précisément à Bekaye-Wéré, région de Ségou, ont permis de neutraliser 01 terroriste, récupérer 01 PM et détruire 05 sacs d’engrais. 06 suspects appréhendés ont été libérés après identification.

Suite aux tirs de mortier sur l’emprise de Boni, la patrouille FAMa, sortie pour une reconnaissance offensive, est tombée dans une embuscade dans la foret de Sema. Le bilan fait état de 12 terroristes tués, 02 pick-Up, 02 mitrailleuses 12.7, 03 PKM et 10 PM récupérés.

Dans la région de Sikasso, les patrouilles ont été menées dans la localité de Tandio, suite à des informations indiquant le retour de certains éléments des GAT dans le secteur. 01 terroriste a été neutralisé, 01 arme et une moto récupérées. La patrouille kélétigui, lors de la reconnaissance offensive, le 11 mars 2022, dans la localité de Goumbou, région de Nara, a neutralisé 02 terroristes, récupéré 02 AK-47 et 04 téléphones portables. Par ailleurs, le chef d’Etat-Major Général des armées rassure les populations que les FAMa, dans leur montée en puissance, ne ménageront aucun effort pour la protection des populations et des biens, la lutte contre le terrorisme et la défense de l’intégrité du territoire malien.

Sidiki Dembélé

Commentaires via Facebook :