L’état major général des armées communique que les forces armées maliennes continuent la recherche et la distribution des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kélètigui. Depuis le dernier communiqué en date du 7 octobre 2022, les actions majeures se résument comme suit :

– EN ZONE SUD

– le 8 octobre 2022, les Fama ont détruits 2 engins explosifs improvisés aux alentours du village dans le secteur de Guiré, région de Nara visant les populations civiles.

– Le 8 octobre 2022 également, une reconnaissance offensive de réassurance des populations a été menée dans le d’secteur de Toumanibougou et Sekoro dans le cercle de Kolokani.

– Le 11 octobre 2022, les Fama au cours d’une reconnaissance offensive ont accroché dans la zone de Wataye à 10 km de Gomitra un groupe arme terroriste auteur des multiples embuscades sur la route de kayes-bamako avec un bilan de 5 terroristes neutralisés 3 suspects interpellés 2 PM et plusieurs chargeurs 5 motos et divers matériels récupérés. Côté Fama on déplore 1 blessé.

– Le 17 octobre 2022, les Fama ont procédé à la destruction de 2 bases de la Katiba Macina dans les localités de Mafouné et Diarakoungo cercle de Tominian région de San. Le bilan fait état de :2 présumes terroristes interpellés, 1 véhicule calciné, 3 armés de calibres 12,7 mm, 1 PKM, 5 AK-47, 1 PA, 3 maillons de 12,7 garnis, 2 maillons de PKM dont 1 garni, 2 caissettes de 7,62 mm long, 22 chargeurs d’AK-47 vides, 3 sacs de 50 kg remplis de munitions de 7,62 semi long, 4 mines de types PR BM3, 8 motos , 6 talkie-walkie TYT, 6 téléphones, 7 chargeurs talkie-walkie TYT, 3 talkie-walkie de type motorola, 8 chargeurs de PA et divers matériels y compris des cartes d’identité et des cartes Nina.

-Le 21 octobre 2022 les Fama prises à partie par des terroristes entre Mourdiah et Kwala y ont promptement réagi avec un bilan côté ennemi de 4 terroristes neutralisés, 1 PKM, 1 PM, des munitions en vrac et une radio récupérés. Les Fama ne déplorent aucune perte en vie humaine ni en matériels.

SUR LE THÉÂTRE EST DE L’OPÉRATION MALIKO

-Le 11 octobre 2022, 152 véhicules civils ont été escortés sur la route de Gao-Labbezanga avec au retour de l’escorte des fouilles dans les localités de Fafa et Bentia.

-Le 12 octobre 2022, des frappes aériennes ont ciblé un regroupement terroriste dans le secteur de Haroun a 10 km au sud de Tessit avec un bilan de 11 morts y compris le nommé Aly Issiaka, 3 véhicules plus 10 motos calcinés.

-Le 14 octobre 2022, des vols de réassurance des populations ont été effectués dans la région de ménaka.

-Le 17 octobre 2022, des frappes aériennes nocturnes ont visé un regroupement terroriste au sud est de Labbezanga.

-Le 22 octobre 2022, sur la base de renseignements faisant état de regroupements terroristes sur l’axe Tessit-Léléhoye dans le cercle d’Asongo, une patrouille Fama a été lancée appuyée par l’aviation. Au cours de cette reconnaissance offensive des frappes aériennes ont visés l’édit regroupent dont le bilan est encore en cours d’évaluations.

SUR LE THÉÂTRE CENTRE DE L’OPÉRATION MALIKO

-Le 8 octobre 2022, une reconnaissance offensive dans les secteurs de Koko, Semina kourou, Abdoul Karimou et Bombori-Ouro tous au sud est de Konna a fait un bilan de 6 sud pecus interpellés pour des enquêtes.

-Le 8 octobre 2022 également, des patrouilles d’opportunités dans la zone de Niono et environs ont un bilan de 6 PM, 1 LRAC, 2 radios, 30 fusils de fabrication artisanale, 8 motos et divers matériels récupérés.

-Le 10 octobre 2022, les Fama ont remis aux autorités administratives de Niono 968 bœufs, 102 moutons et chèvres volés aux populations par les terroristes de la Katibat du Macina à l’issue de l’exploitation de renseignements et de recherches dans le secteur de Nampalari-Siginé.

-Le 12 et 19 octobre 2022, des tentatives d’infiltrations terroristes ont été déjouées à Mondoro avec la mise en œuvre des plans d’interceptions aériennes des assaillants dans leur repli vers le sud.

-Le 19 octobre 2022, les Fama ont au cours d’une reconnance offensive dans là localités de Serra située à 24 km au sud ouest de Boni , interpeller 20 suspects terroristes dont un guetteur et récupéré plusieurs médicaments et 5 fluts d’essences.

-Le 20 octobre 2022, la précision des renseignements a permis de localiser et neutralisé le nommer Malick Ba alias Abou Malick chef des opérations de Katiba du Macina en charge des secteurs Dioungani-peulh dans le Séno, de Dioura et Nampata avec la saisine de précieux documents y compris des identités des plans et des refuges.

Le octobre 2022 encore les FAMa ont effectué des vols de convoyage transport de personnes et de vivres sur Farabougou avec un total 03 tonnes de vivres et 09 civils en plus des bagages.

-Le 20 octobre 2022 également une reconnaissance offensive dans la zone de N’dila commune Toridagago a fait un bilan de 10 terroristes neutralisés 8 PM, 4 PKM et divers matériels récupérés.

-Le 20 octobre 2022 enfin les Fama ont mené une reconnaissance offensive dans la localité de Kéréna située à 28 km a l’est de Konna. Bilan : 1 terroriste neutralisé 2 fusils de chasse, 1AK-47, 1 chargeur, 33 téléphones, 6 batteries des composantes EEI et des objets divers récupérés.

-Le 21 octobre 2022, les Fama ont menée une reconnaissance offensive dans la localité de Sendegué à 35 km au nord ouest de Konna région de Mopti. 14 suspects terroristes ont été interpellés. Les enquêtes sont en cours.

-Le 21 octobre 2022 également sur la base de renseignements à travers un interpellé une reconnaissance offensive contre une base de Katibat Serma dans la localité de Serma a 25 km au sud ouest de Boni a fait 1 guetteur neutralisé, 1 moto et 1 VLRA Fama récupéré.

-Encore le 21 octobre 2022, les Fama ont interpellé à Sofara sur la base de renseignements 5 suspects mis à la disposition de la gendarmerie.

L’Etat Major général des armées rappelle que les populations constituent la priorité des forces armées maliennes et qu’aucun sacrifice ne sera de trop pour la sécurisation et la libre circulation des personnes et des biens. Aussi, les forces armées maliennes s’inscrivent toujours dans une dynamique du respect strict des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Le directeur de l’information et des relations publiques des armées

Colonel Souleymane Dembélé

