La posture offensive adoptée par les Forces Armées Maliennes (FAMa), à travers le Plan Maliko et l’opération Keletigui, se poursuit contre les terroristes. Des actions de reconnaissances offensives ont été menées par les FAMA dans les sanctuaires terroristes principalement dans la région de San, Koutiala, Bandiagara, Ségou, Tombouctou et Mopti. Les FAMA ont déploré plus d’une dizaine de morts ; une quarantaine de terroristes ont été neutralisés, des interpellations faites, ainsi que des armes et munitions ont fait l’objet de récupérations par les FAMA. Ces informations sont issues du communiqué de l’État-major général des Armées en date du 22 mars 2022 et signé par le Colonel Souleymane Dembélé, directeur de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA).

Selon le communiqué de l’État-major général des Armées, les FAMa continuent de consolider les acquis opératonnels face à des terroristes en débandade, tentant de se réorganiser par endroits avec des capacités de nuisance visant les vulnérabilités des FAMa pendant les déplacements et les cibles molles. Leurs actions se reposent principalement sur la pose des engins explosifs improvisés (EEI), le sabotage des réseaux GSM, des tirs indirects, des civils comme boucliers humains et des actions de perfidie.

Le document informe l’opinion que les FAMa maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du Plan Maliko et de l’opération Keletigui. Depuis le dernier communiqué en date du 15 mars 2022, en plus des activités de routine de sécurisation de foires, escortes, de relèves, de patrouilles de sécurisation des personnes et des biens de méme que la lutte contre la contrebande, l’intensification sur la recherche du renseignement et le contrôle de zone particulièrement au centre et au sud se sont poursuivis avec les actions majeures résumées ci-dessous.

Les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des unités FAMa de Tessit et de la relève descendante de Boni consécutive à la réaction aéroterrestre contre des terroristes dans la journée du 21 mars 2022 dont le bilan cumulé provisoire a évolué comme suit : Coté ami : de 04 morts et 17 blessés dont 07 graves, le bilan à ce jour est porté à 16 morts, 18 blessés et des dégâts matériels. Côté Terroriste: de 13 neutralisés et 02 interpelés, le bilan a évolué à 37 neutralisés, 02 interpelés et des armes et munitions récupérées.

Les actions aériennes de renseignement continuent dans les secteurs de Serma et Tessit pour des éventuelles frappes.

Par ailleurs, les actions majeures de la semaine se résument à des reconnaissances offensives dans les sanctuaires terroristes principalement dans la région de San, Koutiala, Bandiagara, Ségou, Tombouctou et Mopti avec le bilan cumulé suivant : 06 suspects terroristes neutralisés et 32 chasseurs donzos interpelés avec la récupération d’un fusil mitrailleur (FM), 04 PM et 04 carabines chinoises. Les chasseurs détenteurs de fusils de chasse ont été libérés et invités à rejoindre le processus du recrutement spécial. Aussi 03 terroristes ont été neutralisés, 05 AK-47 récupérés, 20 motos détruites, 03 radios récupérées dans le secteur de Mondoro.

A cela s’ajoute le transfert de 11 suspects terroristes à la brigade d’investigation de lutte contre le terrorisme dont les présumés combattants Boubacar Nouhoum Diallo, Pathé Diallo, Ossey Barry, Oumar Kolly Barry, lsmael Barry, Abdoulaye Faki Traoré, Oumar Traoré, Abdou Samba Barry et le présumé spécialiste et poseur d’engins explosifs improvisés (EEI) Mahamoudou de même que le présumé logisticien Sidi Dicko.

Le document de l’Armée a aussi informé que les reconnaissances offensives sur les sites de dépôt de Zakats collectées de force aux populations ont permis de récupérer 05 tonnes de vivres dans les diverses localités des régions de Mopti et de Ségou.

L’Etat-major Général des Armées rassure que les actions de recherches de renseignements, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leurs interpellations dans les zones urbaines se poursuivront indéniablement et les FAMa s’adapteront aux modes d’action des terroristes. Par la même occasion, la haute hierarchie militaire a invité les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l’emploi de civils comme des boucliers humains.

