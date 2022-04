– Selon un communiqué de l’état-major général des armées du Mali.

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé, jeudi, avoir neutralisés 22 ”terroristes” dans les régions de Ségou, Nara, Bougouni, Koutiala, Sikasso respectivement au centre et au sud du pays a indiqué, l’état-major général des armées du Mali dans un communiqué.

« Dans la région de Ségou, les reconnaissances offensives dans différents secteurs ont fait un bilan de la libération et l’approvisionnement en céréales des villages de Faba-Koura, Faba-Koro et Niebébougou dans la zone de Niono » explique le colonel Mariam Sagara , Directrice adjointe de l’Information et des relations publiques des armées (Dirpa) ajoutant que « 4 terroristes ont été neutralisés dans la zone de Niono et 6 autres arrêtés ».

Par ailleurs, note le document, « des offensives ont été menées dans la forêt du Baoulé dans la région de Nara, 3 terroristes ont été tués ».

La même source indique que dans les régions de Bougouni, Koutiala, Sikasso, des patrouilles offensives dans les secteurs de Vanekui et Mandiakui ont permis de neutraliser 15 terroristes.

Cette annonce intervient alors que les Forces armées maliennes sont accusées d’« exactions sur des civils dans la zone de Mourrah, cercle de Djenné ».

Le Tribunal militaire de Mopti a annoncé mercredi l’ouverture des enquêtes sur les allégations d’exactions contre des civils.

Le Mali, a basculé dans l’insécurité depuis 2012. En dépit du déploiement de forces régionales et internationales, la situation ne s’est toujours pas stabilisée.

SOURCE: https://www.aa.com.tr/fr

