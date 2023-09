Mali: 50 terroristes, 49 civils et 15 militaires tués dans l’attaque d’un bateau près de Tombouctou et à Gao

Dans un communiqué lu hier soir à la chaine nationale, le gouvernement de transition malienne a annoncé la mort de 49 civils dans l’attaque d’un bateau de la COMANAV sur le fleuve Niger dans la région de Tombouctou.

« 49 civils et 15 militaires tués, des blessés, ainsi que des dégâts matériels sur le bateau ». Tel est bilan macabre de deux attaques d’un bateau de la compagnie malienne de la navigation et une position de l’armée revendiquée par le Groupe de Soutien à l’islam et aux Musulmans. L’attaque contre le bateau transportant des civils à destination de la ville de Tombouctou est survenue dans les encablures de la vielle Gourma Rharous. Tandis que celle contre la position des Forces Armées Maliennes est arrivée à Bamba, dans la Région de Gao.

Aussitôt les attaques perpétrées, la riposte de l’aviation de l’armée malienne ne se fait pas attendre. Selon le communiqué du gouvernement, l’action combinée aéroterrestre des vaillants soldats a permis de neutraliser « une cinquantaine de terroristes ». L’armée indique avoir également prise des dispositions immédiates pour évacuer tous les passagers, les blessés et sécuriser les lieux. « Ces attaques illustrent, une fois de plus, la barbarie et la lâcheté des terroristes qui fuient l’offensive des FAMAS et s’attaquent à des objectifs civils vulnérables », admet le communiqué du gouvernement.

Les autorités de la Transition ont, dans la foulée, réitéré leur engagement sans faille à éradiquer le terrorisme, sous toutes ses formes et à poursuivre la réalisation des objectifs de la Transition. Le Président de la Transition le Colonel Assimi Goïta et son Gouvernement ont présenté leurs condoléances au peuple malien. Le Chef de l’Etat a décrété un deuil national de trois jours à compter de ce vendredi 8 septembre. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et les édifices publics pendant toute la durée du deuil sur toute l’étendue du territoire.

