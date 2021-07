Mali: 7 Casques bleus blessés dans une explosion

Sept Casques bleus de l’ONU au Mali ont été blessés vendredi dans l’explosion d’une mine artisanale au passage de leur véhicule dans le centre du pays, a annoncé la Mission de l’ONU au Mali (Minusma).

“Lors d’une patrouille, la Minusma déplore sept blessés suite à l’explosion d’un IED” (engin explosif improvisé)ou d’une mine “à proximité de Diallo”, dans la région de Mopti (centre), a-t-elle écrit sur Twitter.

La nationalité des blessés n’a pas été précisée.”Le chef de la Minusma (El-Ghassim Wane) condamne fermement ces actes lâches qui ont pour but de perturber le déroulement de nos opérations”, selon le texte.

Les engins explosifs improvisés sont une arme de prédilection des jihadistes contre les forces maliennes, françaises et internationales. Ils tuent aussi de nombreux civils.Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantiste et jihadiste dans le Nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l’intervention de forces de l’ONU, africaines et françaises.

La Minusma, déployée au Mali depuis 2013, est actuellement la mission de paix des Nations unies la plus meurtrière au monde, avec quelque 150 tués dans des actes hostiles, selon les statistiques de l’ONU.

