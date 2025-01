L’armée malienne a annoncé la mort d’un chef terroriste local dans le nord du Mali. Il s’agit de Abou Azimane, un autre redoutable terroriste qui sévissait dans le « secteur d’Echell » au Nord de Niafinké dans la région de Tombouctou. Il a été neutralisé, selon l’armée, le 26 janvier 2025 avec plusieurs de ses acolytes en détruisant plusieurs plots logistiques et récupéré divers équipements militaires notamment des matériels utilisés pour la fabrication des engins explosifs improvisés. Il faut noter que Abou Azimane était recherché depuis longtemps par l’armée à cause des multiples sévices et exactions perpétrés contre les populations civiles et des attaques contre les forces armées maliennes. A la même date, l’armée annonce avoir également intercepté et récupéré un drone terroriste de type DJI avec des inscriptions CSP-DPA qui visait leurs installations.

Siaka DIAMOUTENNE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :