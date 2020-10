Mali : Après la libération des 204 prisonniers, les djihadistes se livrent à un véritable festin

La libération des ex-otages détenus dans le grand Sahara à savoir l’homme politique malien Soumaïla Cissé, l’humanitaire franco-suisse, Sophie Pétronin et les deux italiens Nicola Chiacchio et Pier Luigi Maccali en échange de 204 combattants djihadistes, dont certains du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) d’Iyad Ag Ghali, ne cessent de défrayer la chronique.

–Maliweb.net- D’ores et déjà, elle fait des émus au sein de l’opinion française, où certains trouvent que le nombre important de djihadites libérés et la rançon de 10 millions d’euros versés aux ennemis de la paix constitueraient toujours à alimenter le terrorisme au Sahel. L’accueil triomphal réservé par Iyad Ghali à ses frères d’armes autour d’un repas à l’allure d’une fête semble leur donner raison. Des images largement partagées sur les réseaux sociaux montrent le chef du GSIM et les combattants libérés festoyer autour d’un menu des grands jours. Des dizaines de moutons grillés, puis distribués aux ex-prisonniers avec des plats de couscous, le tout accompagné par des boissons et des raisins.

On peut voir dans ces images, le chef du groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, Iyad Ghaly, qui s’affiche rarement, faire des accolades avec ses frères d’armes. Les groupes djihadistes qui sévissent au centre du Mali sont sortis gagnants dans cette opération d’échanges de prisonniers contre les otages au regard de la conduite de l’un des hommes le plus recherché dans le Sahel est en train de montrer. Iyad Ag Ghaly qui est devenu le cauchemar de l’armée malienne et française est entrain de savourer la libération des 204 combattants et la probable rançon 10 millions d’euros versés. Que du bonheur pour ce chef djihadiste et ses acolytes qui vont sans nulle doute renforcer les rangs en procédant au recrutement de nouveaux combattants pour continuer à couper le sommeil aux forces armées maliennes, les forces onusiennes et du G5 Sahel ainsi que les militaires français engagés dans le grand Sahara.

La libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin en échange des combattants djihadites bien que accueillie par l’opinion malienne et française aura des conséquences néfastes pour les militaires engagés dans el Sahel. Elle est le résultat du fruit de la liberté accordée à plusieurs dangereux djihadites qui ont joué un rôle de premier plan dans l’attaque de l’hôtel Radisson Blu à Bamako en 2015 et des attentats du Splendide Hôtel et du café Cappuccino à Ouagadougou en janvier 2016 continuera toujours à faire des mécontents. Le spectacle que Iyad Ag Ghaly et les acolytes livrent dans ces photos est un message fort à l’endroit des autres pays du Sahel qui doivent désormais doubler d’efforts, ou, à défaut, se préparer à subir des nouvelles attaques des forces obscurantistes. Bref, la France et les pays du Sahel doivent se préparer à la guerre contre le terrorisme ou à changer de stratégie à savoir dialoguer avec les chefs des groupes djihadistes comme recommandé par le dialogue national inclusif il y a quelques mois au Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :