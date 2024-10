Une base des Forces de défense et de sécurité tchadiennes a été la cible d’une attaque terroriste dans la nuit du 27 octobre 2024.

Dans un communiqué en date du 29 octobre 2024 parvenu à la rédaction de www.lessor.ml le Gouvernement de la République du Mali s’est dit consterné par cette attaque « barbare et lâche » et la « condamnée fermement. »

« Dans cette circonstance douloureuse, poursuit le communiqué signé du Général de division Abdoulaye Maïga, Ministre d’État, ministre de l’administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État, le Gouvernement et le Peuple du Mali expriment leurs sincères condoléances et leur profonde compassion à Son Excellence Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, Chef de l’État et Chef Suprême des Armées , au Gouvernement et au Peuple tchadien, ainsi qu’aux familles des victimes, et adressent leurs souhaits de prompt rétablissement aux blessés. »

Les plus hautes autorités du Mali réaffirment leur détermination à poursuivre, « aux côtés de la République du Tchad, une lutte commune contre le terrorisme sous toutes ses formes.

L’attaque terroriste du 27 octobre a été revendiquée par Boko Haram et a fait probablement 40 morts parmi les soldats tchadiens. Le président Deby s’est rendu sur le lieu de l’attaque et a promis que les auteurs seront poursuivis, recherchés et châtiés pour le crime commis.

Souleymane SIDIBE

