Un des 28 Casques bleus togolais blessés mercredi dans une attaque contre leur camp dans le centre du Mali a succombé à ses blessures, a indiqué la mission de l’Onu (Minusma) vendredi sur les réseaux sociaux.

Ce décès porte à six le nombre de Casques bleus tués depuis le début de l’année en servant la mission de paix la plus meurtrière de l’ONU dans le monde. Cinq avaient été tués en janvier par des engins explosifs improvisés, une des armes de prédilection des jihadistes.

Mercredi la base temporaire de la Minusma près de Kéréna, dans les environs de Douentza, a d’abord été visée avec un véhicule suicide chargé d’explosifs avant que l’attaque ne se déploie à coups de tirs d’obus et d’armes automatiques, a rapporté un responsable onusien.

Les Casques bleus, principalement chargés de la protection des civils, ont apporté une riposte “robuste” et ont reçu le soutien aérien d’hélicoptères de la Minusma, a dit ce responsable.La Minusma ne s’est pas exprimée sur les auteurs de l’attaque.

Mais la zone a été le théâtre dernièrement d’agissements jihadistes soutenus et d’intenses opérations antijihadistes.Dix soldats maliens ont été tués la semaine dernière dans le même secteur dans une attaque contre leur camp attribuée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, ou Jnim en arabe), alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda.

Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantiste puis jihadiste dans le Nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté internationale et l’intervention de forces de l’ONU, africaines et françaises.