Les frappes aériennes des Forces armées maliennes (FAMa) ont ciblé mardi dernier un groupe armé terroriste au sud-ouest de Bouj-Beha dans la Région de Tombouctou.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de ses missions offensives de recherche et de neutralisation des Groupes armés terroristes (GAT) a annoncé le samedi 26 octobre la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) via un communiqué publié sur ses plateformes numériques.

Selon la source sécuritaire, ces frappes ont détruit un pick-up de logistique avec à son bord certains terroristes responsables longuement recherchés et suivis dans le secteur. « Les premiers indices de l’exploitation des frappes confirment la neutralisation de Mohamed Ould Labbat, un grand logisticien et émetteur du chef de la katiba de Tombouctou et Abdul Latif Al-Insari, chef des opérations du secteur de Zouera », indique la Dirpa. Et l’État-major Général des Armées de rassurer que la recherche et la neutralisation des terroristes continuent.

Pour rappel, le 12 octobre dernier, la hiérarchie militaire a confirmé la neutralisation de Joulaibib Al-Ansari de son vrai nom Al-Iza Ould Yahia avec plusieurs de ses compagnons. C’était lors de la vigoureuse réaction des FAMa contre l’attaque terroriste déjouée le 06 octobre 2024 à Ber dans la Région de Tombouctou. Ce terroriste longuement recherché était également l’auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats ciblés, de pose d’engins explosifs improvisés et des attaques contre les FAMa.

Souleymane SIDIBE

