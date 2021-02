Deux soldats maliens ont été tués dimanche dans le centre du pays par l’explosion d’une mine posée par des “terroristes” au passage de leur véhicule, a appris l’AFP lundi de sources sécuritaire et administrative.

“Dimanche, le véhicule d’une mission d’escorte a sauté sur une mine posée par les terroristes. Deux militaires maliens ont été tués” dans cet incident survenu à Dioura, dans le cercle de Ténenko (région de Mopti), a déclaré lundi à l’AFP une source de sécurité malienne.

L’information a été confirmée à l’AFP par un responsable du gouvernorat de Mopti, le chef-lieu de la région éponyme.Deux autres soldats ont été blessés dans cet incident et ont été transportés vers un hôpital dans la zone, selon les mêmes sources.

Les quatre soldats étaient membres d’une mission qui escortait des agents pour un forage de puits d’eau dans la zone, selon une autre source de sécurité, sans plus de détail sur cette équipe de forage.

Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantiste puis jihadiste dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté internationale et l’intervention de forces de l’ONU, africaines et françaises.

Les violences se sont propagées vers le centre du pays, qui en est devenu un des principaux foyers, et vers le Burkina Faso et le Niger voisins.

Les groupes armés apparus en 2015 dans le centre du Mali ont prospéré sur les anciens antagonismes liés à la terre, entre éleveurs et agriculteurs et entre ethnies peul, bambara et dogon. Ils attaquent tout ce qui reste de représentation de l’Etat et fomentent ou attisent ces tensions. Des “groupes d’autodéfense” communautaires sont également accusés d’exactions.

