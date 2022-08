Au Mali, “17 militaires, 4 civils et 7 terroristes ont été tués dans une nouvelle attaque perpétrée par l’Etat Islamique dans le Grand Sahara à Tessit situé au nord, hier lundi », a annoncé l’état-major général de l’armée malienne dans un communiqué.

Les autorités militaires indiquent que les unités des forces armées maliennes ont vigoureusement réagi contre cette attaque complexe et coordonnée des groupes terroristes qui, selon elles, était vraisemblablement menée par l’EIGS et bénéficiant d’un appui drone et d’artillerie avec l’usage des explosifs et de véhicules piégés.

L’état-major de l’armée précise que les militaires ont fait preuve de professionnalisme et priorisant la sécurité les populations. « Le bilan fait état de 7 terroristes tués, 7 motos détruites et un nombre inconnu de morts et de blessés emportés par les assaillants », a indiqué le communiqué, qui ajoute que ‘’ 17 militaires et 4 civils ont été tués, 22 blessés et 9 militaires portés disparus ainsi que d’importantes pertes matérielles’’.

La hiérarchie militaire qui a salué le professionnalisme des éléments déployés au front a indiqué que « les opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les FAMa, le dimanche et le lundi, confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d’un appui majeur et d’une expertise extérieure’’. Enfin l’état-major a déploré la mort des civils malgré les efforts des unités en poursuivant que cette double attaque contre les militaires et les civils s’inscrit dans les modes d’actions désespérées entreprises par les terroristes depuis un certain temps.

Ce n’est pas la première fois qu’une attaque similaire soit perpétrée par les forces obscurantistes contre les emprises de l’armée. Le 21 mars dernier, le poste de Tessit avait fait l’objet d’une attaque terroriste. Celle-ci avait fait deux soldats maliens tués et neuf terroristes neutralisés.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

