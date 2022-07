C’est encore avec une réelle émotion et consternation que nous accueillons la tragédie terrible qui a eu dans notre pays. Des hommes sans foi ni loi prétendant être des djihadistes continuent à revendiquer des attaques contre notre pays y inclus celle commise hier contre le camp militaire de Kati, le symbole emblématique de notre défense et de notre sécurité.

En effet, ces ennemis de nos valeurs et religions s’arment de revendications sans fin et dépourvues de sens pour souffler sur notre pays un vent violent de destruction massive afin d’atteindre leurs objectifs immoraux. Notre pays continue à être victime d’attaques terroristes. Aujourd’hui nous sommes confrontés à une situation de guerre non conventionnelle sur notre territoire avec des attaques ponctuelles survenant à tout endroit et à tout moment. Cet état de fait a créé la présence d’une forme d’insécurité permanente dans notre pays.

Devant ce même état de fait, le choix devrait pourtant être simple pour nous. Soit nous considérons vraiment que nous nous battons pour l’âme de notre pays et nous nous donnons les moyens de la sauver en confiant aux forces armées et de sécurité la mission qui doit être la leur, soit nous acceptons l’instabilité imposée par ce terrorisme endémique et déstabilisatrice pour notre nation. Or, nous conviendrons tous que lorsque l’État de droit est menacé, son seul recours devient les forces armées et de sécurité. Nos femmes et hommes en uniformes comptent sur nous pour poursuivre concrètement les efforts de défense et de sécurité.

Mais, plus important encore, il est temps de voir grand, il est grand temps de conclure la paix et nous unir contre ces impies. Il nous faut un changement radical d’attitude. Il faut un ralliement des citoyens à la défense de la patrie quelles que soient leurs opinions ou convictions. Notre nation doit être défendue par toutes ses filles et tous ses fils. Nous sommes obligés de résister ensemble contre les ennemis de nos valeurs qui veulent sûrement détruire notre identité.

Nous ne devons plus attendre d’être attaqué par l’ennemi, nous devons plutôt porter le combat chez lui. Il est tout d’abord impératif de changer notre état d’esprit sur les questions de sécurité, et de s’adapter avec pragmatisme à la réalité de ces attaques terroristes. Nos forces de l’ordre doivent être mieux armées et entraînées à ces situations spécifiques. Nous devons définir une politique de sécurité nationale sur laquelle s’articuleront nos propres efforts. Il nous faut reformer nos services de renseignement pour mieux lutter contre les réseaux terroristes criminels. Pour prévenir et repousser les attaques, il faut nous appuyer sur des capacités de renseignement qui peuvent donner des directives par anticipation. Notre arsenal juridique doit être renforcé et les décisions juridiques concernant les actes de terreur doivent être respectées par les politiques.

Nous invitons toujours nos autorités à prendre des mesures exceptionnelles à la hauteur des menaces auxquelles fait face notre Nation.

Que Dieu assiste notre Nation.

Cheick Boucadry Traoré

