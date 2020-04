Garder un pied dans la zone leur permet également de contrecarrer les velléités de la Russie et de la Chine et de maintenir une pression sur la France qui est, et ce n’est pas sans intérêt, aussi membre du Conseil de sécurité. Tout plaide pour qu’ils restent, d’ailleurs, même l’OTAN souhaite faire de l’Afrique une de ces priorités. Cependant, le monde a atteint un tel niveau de volatilité qu’il est impossible de prévoir l’intensité des crises à venir et les bouleversements qu’elles engendreront. Sur ce point, le suspense demeure.Toutes ces valses-hésitations, ces guéguerres, ces crocs-en-jambe, ces petits arrangements entre grandes puissances ne doivent pas faire oublier les limites de la lutte contre le terrorisme. Depuis le début du conflit, la situation ne cesse de dégénérer jusqu’à atteindre des niveaux de violence jamais égalés.

Les civils meurent sous les balles des terroristes, des milices, et parfois des armées nationales. Les déplacés se comptent par centaines de milliers. Les enlèvements sont de plus en plus fréquents, y compris de personnalités politiques comme cela s’est passé au Mali pendant la campagne des législatives. Les armées nationales sont éreintées et à cran. Les populations souffrent et ne voient pas le bout du tunnel… Seuls les profiteurs de guerre y trouvent leur compte. C’est peu de dire que la paix n’a pas été gagnée.