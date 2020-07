Sahel: «La crise qui traverse le Mali est multidimensionnelle»

Bien sûr, elles alimentent le terrorisme mais également, ça c’est l’autre face de la pièce, elle contribue à délégitimer les appareils de défense et de sécurité, alors qu’aujourd’hui ce dont on a besoin, c’est de rétablir la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations qui sont, quand on regarde différentes études, différents sondages, très demandeuses de davantage de protection de la part de leurs forces armées de sécurité.

Alors jusqu’à présent la communauté internationale était plutôt silencieuse sur la question des exactions. Lors du sommet du G5 de Nouakchott, cette question a été abordée par le chef d’État, le président Macron a même pour la première fois évoqué l’amalgame contre les populations peules, ça, c’est vraiment quelque chose de nouveau, c’est important selon vous ?

La déclaration d’Emmanuel Macron dénonçant la stigmatisation des communautés peules, dénonçant clairement qu’elles ne sont l’ennemi de personne, est un message fondamental dans le contexte actuel de polarisation croissante entre les communautés au Sahel. Donc ce point me paraît majeur. On regrette cependant que l’accent soit toujours mis de manière majeure sur la lutte antiterroriste qui est bien entendue nécessaire et indispensable dans le contexte actuel, mais que la question fondamentale de la protection civile ne soit pas mise en avant.

Le président français s’est montré plutôt optimiste en parlant d’une victoire possible au Sahel, partagez-vous ce sentiment ?

Pour être tout à fait honnête, non. Il y a des victoires au niveau tactique indéniables comme l’élimination du leader de L’aqmi Droukdel ou la neutralisation de nombreux combattants de l’EIGS qui sont annoncées régulièrement, mais on constate, comme l’a démontré l’attaque à frontière de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso, que les jihadistes ont tendance à étendre leur emprise territoriale et à essayer de gagner les zones portuaires et par ailleurs les attaques continuent à se poursuivre notamment dans le centre du Mali.