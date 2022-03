Le samedi 05 mars, la ville de Goundam s’est réveillée sous le choc. Notre estimé frère Malamine Sangho, est tué par balle à son domicile. Un jeune exemplaire.

Il s’agit là du troisième assassinat en moins de trois ans, d’un jeune homme, espoir de sa famille. Ce crime odieux, lâche et ignoble a bouleversé l’ensemble des communautés du cercle de Goundam et de la région de Tombouctou.

Pourquoi de tels assassinats des frères dans la ville ? Pourquoi de tels actes?

Ville de paix, connue pour son hospitalité, Goundam garde toujours ses portes grandes ouvertes.

Durant des années et dans la fraternité, nous avons cultivé ensemble la tolérance, le respect mutuel et forgé un mode de vivre-ensemble entre les communautés. Une base solide pour la paix durable, la cohésion sociale et le développement de notre ville. Ces efforts individuels et collectifs ont eu comme vocation de préserver notre paix sociale et surtout notre vivre-ensemble. Goundam a fait le choix lucide de vivre dans la paix et la fraternité. Qui veulent détruire cet édifice ancré dans nos mœurs et dans notre vie quotidienne ? Qui veulent ébranler notre communauté de destin ?

Chers parents de toutes nos communautés,

Réveillons-nous et joignons nos forces pour préserver la paix sociale et la paix tout court !

Que l’assassinat de notre frère Malamine Sangho ne nous détourne pas de notre choix lucide, de notre unité et de notre trait d’union dans la diversité.

Repose en paix, Sangho Mabo !

Coordinatrice du Mouvement Trait-d’ union

Oumou Sall Seck

