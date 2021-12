Il est créé désormais un Comité stratégique de suivi des mandats de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), en abrégé (CSS), auprès du Premier ministre. C’est ce qui ressort du décret n° 2021-0892/PM-RM du 10 décembre 2021 portant création de ce comité.

Le CSS est chargé d’assurer le suivi de l’exécution des mandats confiés à la Minusma par le Conseil de sécurité des Nations unies ; de recueillir des informations et toutes autres données sur les activités de la Mission onusienne et des Agences des Nations unies dans notre pays ; d’instaurer et de consolider un cadre permanent d’échanges relatif à son appui à la Transition et la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger ainsi que son intervention dans tous les domaines sur le territoire national.

Il s’agit également d’informer le gouvernement et lui suggérer des réponses appropriées aux activités menées par la Minusma ; de suivre et de coordonner la mise en œuvre des réponses gouvernementales ainsi que celles émanant des organisations régionales, sous régionales et internationales.

« Le Comité stratégique de suivi décide en toute responsabilité de la publication de ses notes d’analyses sur la situation sécuritaire du Mali, sur les questions politiques et institutionnelles et sur celles visant la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger », précise le décret. Le CSS comprend un Conseil d’orientation (CO) et un comité technique de suivi des activités de la Minusma. « Le Conseil d’orientation est l’organe délibérant du Comité stratégique de suivi.

