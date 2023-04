Terrorisme : la violence terroriste continue de se propager du Sahel vers le Golfe de Guinée

Alors que les groupes terroristes continuent de déstabiliser la région du Sahel en Afrique subsaharienne, la violence s’est propagée dans les États côtiers d’Afrique de l’Ouest qui étaient auparavant hors de portée des groupes terroristes sévissant dans le monde. Ainsi, le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) occupe d’importantes portions de plusieurs territoires des pays de la région en y menant des attaques très meurtrières.

Le Burkina Faso et le Mali qui occupent respectivement la 2e et 4e places du classement établi par l’Indice mondial du terrorisme 2023, publié récemment, sont les pays les plus touchés par le fléau. De plus en plus, le GSIM étend ses activités au-delà du Sahel, s’emparant de plus grandes étendues de territoire dans toute la région. Aussi, son rival l’État islamique du Grand Sahara (EIGS) est également actif au Sahel, défiant les gouvernements fragiles et profitant de la porosité des frontières, des niveaux élevés de corruption et de la faiblesse de l’État de droit.

En 2017, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Ghana et le Burkina Faso ont officialisé leur coopération pour lutter contre la propagation des groupes terroristes dans le cadre de l’Initiative d’Accra. L’Union africaine (UA) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont également plaidé pour une coordination plus étroite entre les États touchés pour lutter contre l’influence des groupes militants. La menace croissante a également retenu l’attention des partenaires internationaux dans la région.

Pour renforcer la bonne gouvernance, les États-Unis, par l’intermédiaire du Département d’État américain, ont décidé de mettre en œuvre la loi sur la fragilité mondiale, qui fournit des ressources pour aider à “stabiliser les zones touchées par les conflits et à prévenir la violence dans le monde”, avec un accent particulier sur la Guinée, la Côte d’Ivoire, Ghana, Togo et Bénin. Malgré ces efforts, les mêmes défis auxquels est confronté le Sahel – la volatilité politique, les conflits intercommunautaires et tribaux exacerbés par la crise climatique et la croissance des réseaux criminels, affligent désormais l’Afrique de l’Ouest côtière.

A cette situation s’ajoute également une augmentation des allégations d’abus et de violations généralisées des droits de l’homme et des crimes contre l’humanité auxquels seraient même impliqués des éléments incontrôlés des FDS. La force croissante du GSIM et d’autres groupes terroristes, dont l’EIGS, associée à un retrait des armées occidentales, dont les États-Unis et la France, a fourni une ouverture à d’autres partenaires comme la Russie pour combler le vide sécuritaire.

Pourtant, l’approche draconienne récente préconisée par certains pays du Sahel peine à porter ses fruits. Par endroit, il a même été observé que cette situation renforce les frustrations envers les gouvernements centraux, poussant des individus à rejoindre des groupes terroristes qui ont récupéré ces griefs pour stimuler le recrutement local.

De son côté, le Ghana a longtemps été considéré comme un îlot de stabilité dans la région élargie de l’Afrique de l’Ouest. Avec des élections pacifiques et des transitions gouvernementales, la démocratie du Ghana a été saluée comme un exemple pour les autres nations. Mais cette stabilité relative est menacée par l’empiètement continu des groupes terroristes, en particulier dans le nord du pays frontalier avec le Burkina Faso et le nord de la Côte d’Ivoire.

Au Bénin, les attaques terroristes ont augmenté depuis la fin de 2021. Le GSIM a occupé certaines parties du Bénin pour établir un couloir d’approvisionnement, faisant la navette entre la main-d’œuvre, les armes et d’autres matériels pour réapprovisionner ses éléments opérant dans tout le Sahel et l’Afrique de l’Ouest. La réaction des forces de sécurité béninoises s’accompagne avec une augmentation des accusations de violations des droits humains. Cela illustre le danger posé par des réponses militarisées brutales, qui créent de nouveaux griefs à exploiter pour les groupes terroristes.

Comme au Mali et au Burkina Faso, des groupes comme le GSIM ont réussi à recruter parmi les communautés locales, particulièrement chez les nomades ethniques dont certains sont frustrés par des faits comme l’enlèvement de leurs troupeaux. Ainsi, les groupes extrémistes ont tendance à opérer et à recruter à proximité des frontières nationales et utilisent souvent les réserves naturelles et les parcs nationaux comme refuges. Cela s’est produit dans des endroits comme le Park W, qui chevauche le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, devenu une cible particulièrement attrayante pour les groupes terroristes.

L’augmentation de la violence terroriste dans la région

Au Togo voisin, les terroristes du GSIM ont attaqué en grands groupes, tuant des soldats togolais et pillant des armes. Le long de la frontière avec le Burkina Faso, dans des villages et des villes comme Sanloaga et Kpekankandi, des terroristes ont lancé des assauts tout aussi féroces. À Savanes, Kara et Centrale, trois régions du nord du Togo, des avertissements ont été émis concernant la vulnérabilité accrue des populations locales à l’attrait de l’extrémisme violent.

L’augmentation de la violence terroriste dans la région est un aspect d’un ensemble de défis à multiples facettes auxquels sont confrontés les dirigeants régionaux. Les répliques de la période coloniale, la corruption et la méfiance des élites, la migration, le changement climatique et l’exploitation des terres ont créé un environnement dans lequel les divisions ethniques et tribales déclenchent de plus en plus des conflits, soit de manière organique, soit en raison de la manipulation par des groupes terroristes.

Malgré les inquiétudes suscitées par les réponses politiques néocoloniales à la violence croissante, il est indéniable que les États-Unis, la Chine et la Russie considèrent l’Afrique comme une arène de compétition stratégique. Les États-Unis maintiennent une base militaire au Niger, à partir de laquelle ils fournissent un soutien crucial en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) pour aider les forces locales dans la lutte contre les groupes terroristes.

En plus de cela, les États-Unis mènent des missions d’assistance à la sécurité dans la région pour renforcer les capacités des États partenaires. La Russie opère par l’intermédiaire de paramilitaires, ce qui n’est pas partagé par tous les pays. La Chine, quant à elle, préfère se concentrer sur les opportunités d’investissement et de développement pour construire des relations bilatérales basées sur des liens économiques. La Chine et la Russie proposent toutes deux un accord « sans conditions » aux nations africaines, faisant appel à certains dirigeants pour leur rapidité et leur manque de surveillance.

Dans ce contexte, la violence terroriste continue de se propager du Sahel vers le golfe de Guinée. Il y a de réelles inquiétudes quant au fait que l’instabilité pourrait s’étendre à un pays comme le Nigeria, et finalement l’engloutir, dont l’impact serait désastreux et aurait des effets en cascade dans toute l’Afrique.

Cheick Bougounta CISSE

Commentaires via Facebook :